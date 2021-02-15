vladimir07 написав:
А объявы на olx по 20тыс. вранье ?
Просто непонятно, кто может платить и платит от 40 тыс. за 1к . Это даже для ИТ дорого.
Ну особисто я зараз там не знімав, мені не треба.
А про ~40 говорили всі знайомі, хто реально намагався щось шукати. Але це було пару тижнів тому, можливо зараз дійсно впали ціни. Не просто так люди в Київ валять такими натовпами, що знов з'явилися затори на трасах та мостах.
Якщо найближчий місяць у столиці буде відносно тихо - приїде ще більше, зараз усі вичікують критичну для скаженого карлика дату 9 травня.