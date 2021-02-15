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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2192219321942195
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 02:53

  vladimir07 написав:
  zerocool написав:А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.


А объявы на olx по 20тыс. вранье ?
Просто непонятно, кто может платить и платит от 40 тыс. за 1к . Это даже для ИТ дорого.

Ну особисто я зараз там не знімав, мені не треба.
А про ~40 говорили всі знайомі, хто реально намагався щось шукати. Але це було пару тижнів тому, можливо зараз дійсно впали ціни. Не просто так люди в Київ валять такими натовпами, що знов з'явилися затори на трасах та мостах.

Якщо найближчий місяць у столиці буде відносно тихо - приїде ще більше, зараз усі вичікують критичну для скаженого карлика дату 9 травня.
zerocool
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