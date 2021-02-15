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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 02:53
vladimir07 написав:
zerocool написав:
А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
А объявы на olx по 20тыс. вранье ?
Просто непонятно, кто может платить и платит от 40 тыс. за 1к . Это даже для ИТ дорого.
Ну особисто я зараз там не знімав, мені не треба.
А про ~40 говорили всі знайомі, хто реально намагався щось шукати. Але це було пару тижнів тому, можливо зараз дійсно впали ціни. Не просто так люди в Київ валять такими натовпами, що знов з'явилися затори на трасах та мостах.
Якщо найближчий місяць у столиці буде відносно тихо - приїде ще більше, зараз усі вичікують критичну для скаженого карлика дату 9 травня.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:53
vladimir07 написав:
zerocool написав:
А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
А объявы на olx по 20тыс. вранье ?
Просто непонятно, кто может платить и платит от 40 тыс. за 1к . Это даже для ИТ дорого.
Где то в тг проскакивало видео от ищущих жильё. Снимают на тел риелтоора сзади, а он проводит экскурсию по свинарнику с ценой аренды 10 кгрн. Так что цена 20-40 за что-то вменяемое вполне реальная. Посмотрим надолго ли хватит таких цен, надеюсь лендлорды образумятся
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:00
vladimir07 написав:
zerocool написав:
А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
А объявы на olx по 20тыс. вранье ?
Просто непонятно, кто может платить и платит от 40 тыс. за 1к . Это даже для ИТ дорого.
Я бачив реальні 1к за 650 доларів, але який реальний курс на зараз - незрозуміло.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:44
С сегодняшней Газеты Выборчей:
Anna ma 35 lat. Od stycznia pierwszy raz mieszka „na swoim", czyli w wynajętej kawalerce. - To była okazja; mieszkanie znajomej przyjaciółki. Umówiłyśmy się na nierynkową stawkę. Gdyby nie to, dalej wynajmowałabym pokój – przyznaje. Kawalerka jest na Ochocie, ma niecałe 30 metrów. Anna płaci za nią 1,5 tys. zł plus opłaty licznikowe.
Anna jest samotna. Pracuje w miejskiej instytucji kultury. Na rękę zarabia 4,2 tys. zł.
Согласен. Рыночная цена за кавалерку в Ва-ве 2200 + счётчики.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:56
Коллеги, а кто-то сталкивался с модульными домами (из морских контейнеров, каркасными и т.д)? Поделитесь опытом. Просто на новом объекте уже выполнен демонтаж и заведены коммуникации - можно поэксперементировать с таким жильём (важны сроки, а классическая стройка у меня не получается быстрее 7 мес до полной готовности
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