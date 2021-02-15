Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:17

Zebra написав: 2002 году вероятно вам было 20-30 лет, годы рождения 1972-1982 - одни из самых жирных в демографическом плане. И тогда кроме Киева ехать по сути не было куда, разве что в Москву. 2002 году вероятно вам было 20-30 лет, годы рождения 1972-1982 - одни из самых жирных в демографическом плане. И тогда кроме Киева ехать по сути не было куда, разве что в Москву.

выбор куда ехать стал больше в остальном демография не причем, на момент отъезда в моём родном городе была работа, я в свои 25 лет ехал за столичными понтами.После 2014 в мой город понаехали из всех сёл и райцентров, в итоге даже учителем школьным моя знакомая устроится не может, нет вакансий. Нужны только комбайнёры и трактористы.Ну понаедут мариупольцы в тот город, радость от дешёвой аренды сменится на разочарование от отсутствия работы и перспектив.И поедут туда где работа будет, пусть зарплаты там вдвое ниже чем аренда 1к квартиры, будут арендовать вскладчину по 5 человек. Лучше так чем без работы и без средств к существованию.После всех кризисов Киев начинал восстанавливаться быстрее остальных городов. Не вижу причин почему в этом году будет иначе.