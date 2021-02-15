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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2193219421952196
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 06:05

  Zebra написав:Год-два депрессии региону обеспечен
это Киеву а остальным разрушенным городам - десятилетия. Что такое депрессии, это медленное восстановление экономики, для восстановления нужны руки, транспорт банки, посредники и ТД то есть рабочие места в Киеве будут, он почти не разрушен. Жителям и бизнесу есть куда вернуться.в восточные области инвестиции будут идти менее охотно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 06:44

  vitaliian написав:цена может расти постепенно, по мере прибывания людей и их трудоустройстве. Добавьте к спросу тысячи семей погорельцев из Гостомеля Ирпеня, Бучи, Бородянки Возможно их будет десятки тысяч. Пока точных цифр нет, но уже ясно что будет сильное давление на относительно целый Киевский рынок аренды.

Я рассуждаю аналогично, поэтому вчера, из 5 претендентов, выбрал самого адекватного, и сдал за 7.5 с устным договором, что цена фиксится только на пару месяцев,а потом будет меняться в зависимости от ситуации на рынке. После этого, позвонил второму арендатору, который выехал и оставил вещи, с вопросом какие планы? Он о ветил,что будет возвращаться, поэтому я предложил ему пока 50% скидку, до улучшения ситуации.Согласился. Есть еще пара объектов - там ситуация кардинально разная. В одной мне платят за пол года и я даю за это скидку 10%. Сейчас это сыграло против их. Они выехали на ЗУ, но на связи - я им вещи некоторые переслал, тоже планируют вернутся, на вопрос -как будем с оплатой? вместе решили, что по достижении относительной стабильности, пересчитаем эти месяцы по какой-то средней цене,а дальше посмотрим. Четвёртые-самые непростые-семья с маленьким ребенком - выехали на ЗУ, сначала вообще ничего не смогли(говорят, не могут) заплатить,сейчас мужа вызвали на работу, семья осталась там -но по его словам, не знает сколько будут платить и будут ли.Решил, через несколько дней предложу пока 50%, если откажется - пусть подыскиывет для себя одного чтото попроще, а двушку сдам, уверен.Половина потенциальных арендаторов - семьи и и даже семья+ (бабушка-племянница и тп) это немного пугает, но движ на рынке уже активный, риелтеры потеют.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 07:30

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 08:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

я поки що своїм орендаторам лишив тільки комуналку, хоча вони на місці, живуть. сказав якщо є гроші кидайте на зсу, не хочеться себе відчувати мародером.
DmitryK
 
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