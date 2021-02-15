Vadim_ написав:Vlad442 написав:
Коли моя жінка з молодшою дитиною бігла від обстрілів з однією валізою, вона зустріла незручності, м'яко кажучи, тому що інфраструктура ЗУ, переходів була перевантажена тими, хто вирішив на шару покататись Європою, безоплатно жити, їсти та щось там заробити.
Меня казали про сім'ю, яка здала свое житло у Львові за багато грошей, сами поїхали до Польши, та безкоштовно живуть у родини волонтерів (займаючи місто, яке потрібно справжнім біженцям).
Люди різні. Багато прикладів від щирої допомоги до повного скотства.
П і провокація?
100% фейк
у меня в 2018м был сосед возраст 30лет, вместе собак утром выгуливали,
он родился в Украине, потом переехал в рф, школу окончил в Москве, там женился, гражданин рф, мать давно вернулась в Украину а развелся и вернулся к матери
у них 2 квартиры (у матери с бабкой двушка, у сына 1-нушка),
летом на 3 месяца сын переезжает к матери(квартиры в одном подъезде на разных этажах) 1ку сдавал отдыхающим за 800-900грн в день (дом 600м от моря),
так вот у них были постоянно скандалы (парень -молодой, водил женщин)
потом он куда-то пропал, собаку мать выгуливала и сказала, что "забыл" продлить пребывание 90дней и его выперли из страны (со штрафом)
сын с матерью не могут ужиться,
не могу поверить, что люди поедут жить в прыймы , да еще за границу
народ наивный, 7 плюсиков