Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zerocool написав:А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
Коли моя жінка з молодшою дитиною бігла від обстрілів з однією валізою, вона зустріла незручності, м'яко кажучи, тому що інфраструктура ЗУ, переходів була перевантажена тими, хто вирішив на шару покататись Європою, безоплатно жити, їсти та щось там заробити. Меня казали про сім'ю, яка здала свое житло у Львові за багато грошей, сами поїхали до Польши, та безкоштовно живуть у родини волонтерів (займаючи місто, яке потрібно справжнім біженцям). Люди різні. Багато прикладів від щирої допомоги до повного скотства.
П і провокація?
100% фейк у меня в 2018м был сосед возраст 30лет, вместе собак утром выгуливали, он родился в Украине, потом переехал в рф, школу окончил в Москве, там женился, гражданин рф, мать давно вернулась в Украину а развелся и вернулся к матери
у них 2 квартиры (у матери с бабкой двушка, у сына 1-нушка), летом на 3 месяца сын переезжает к матери(квартиры в одном подъезде на разных этажах) 1ку сдавал отдыхающим за 800-900грн в день (дом 600м от моря), так вот у них были постоянно скандалы (парень -молодой, водил женщин)
airmax78 написав:Читая сегодняшние посты у кого-то еще есть вопросы почему я так поступаю со своим арендодателем? Я просто спасаю его от полного морального разложения, которое ему неизбежно грозит, стоит мне только чуть-чуть расслабиться. Зачем нам в Киеве еще один Игорь или Трибека?
у Трибеки четкая цель - ждем РАКЕТУ, на ней и улетаем.
airmax78 написав:Читая сегодняшние посты у кого-то еще есть вопросы почему я так поступаю со своим арендодателем? Я просто спасаю его от полного морального разложения, которое ему неизбежно грозит, стоит мне только чуть-чуть расслабиться. Зачем нам в Киеве еще один Игорь или Трибека?
у Трибеки четкая цель - ждем РАКЕТУ, на ней и улетаем.
жду ракету
А если не будет ракеты, то что делать?
Можете не ждать. Ракета влупила в борт "Москву" и приказала долго жить.
Ринок оренди житла в Києві починає зростати: з початком війни він впав на 40% https://bzh.life/ua/gorod/rynok-arendy- ... pal-na-40/ У мене одна з трьох квартир півтора місяця стоїть сиротиною, дві інші зайняті речами орендарів, які перечікують на заході України. Протягом поточного тижня викладати пропозицію не буду, ще зарано. Ситуація на фронтах тривожна, нехай розвіється туман невизначеності. Ймовірно, кацапи не відмовляться від наступу на Київ, а тим паче - від ракетних обстрілів.