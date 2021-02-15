Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zerocool написав:А у Львові зараз нормальна однокімнатка починається від 40-45, і багато хто здає свою і їде кудись у село, розповідали навіть до Києва хтось тимчасово поїхав жити.
Коли моя жінка з молодшою дитиною бігла від обстрілів з однією валізою, вона зустріла незручності, м'яко кажучи, тому що інфраструктура ЗУ, переходів була перевантажена тими, хто вирішив на шару покататись Європою, безоплатно жити, їсти та щось там заробити. Меня казали про сім'ю, яка здала свое житло у Львові за багато грошей, сами поїхали до Польши, та безкоштовно живуть у родини волонтерів (займаючи місто, яке потрібно справжнім біженцям). Люди різні. Багато прикладів від щирої допомоги до повного скотства.
П і провокація?
100% фейк у меня в 2018м был сосед возраст 30лет, вместе собак утром выгуливали, он родился в Украине, потом переехал в рф, школу окончил в Москве, там женился, гражданин рф, мать давно вернулась в Украину а развелся и вернулся к матери
у них 2 квартиры (у матери с бабкой двушка, у сына 1-нушка), летом на 3 месяца сын переезжает к матери(квартиры в одном подъезде на разных этажах) 1ку сдавал отдыхающим за 800-900грн в день (дом 600м от моря), так вот у них были постоянно скандалы (парень -молодой, водил женщин)
airmax78 написав:Читая сегодняшние посты у кого-то еще есть вопросы почему я так поступаю со своим арендодателем? Я просто спасаю его от полного морального разложения, которое ему неизбежно грозит, стоит мне только чуть-чуть расслабиться. Зачем нам в Киеве еще один Игорь или Трибека?
у Трибеки четкая цель - ждем РАКЕТУ, на ней и улетаем.
airmax78 написав:Читая сегодняшние посты у кого-то еще есть вопросы почему я так поступаю со своим арендодателем? Я просто спасаю его от полного морального разложения, которое ему неизбежно грозит, стоит мне только чуть-чуть расслабиться. Зачем нам в Киеве еще один Игорь или Трибека?
у Трибеки четкая цель - ждем РАКЕТУ, на ней и улетаем.
жду ракету
А если не будет ракеты, то что делать?
Можете не ждать. Ракета влупила в борт "Москву" и приказала долго жить.
Ринок оренди житла в Києві починає зростати: з початком війни він впав на 40% https://bzh.life/ua/gorod/rynok-arendy- ... pal-na-40/ У мене одна з трьох квартир півтора місяця стоїть сиротиною, дві інші зайняті речами орендарів, які перечікують на заході України. Протягом поточного тижня викладати пропозицію не буду, ще зарано. Ситуація на фронтах тривожна, нехай розвіється туман невизначеності. Ймовірно, кацапи не відмовляться від наступу на Київ, а тим паче - від ракетних обстрілів.
ihorkyiv написав:Ринок оренди житла в Києві починає зростати: з початком війни він впав на 40% https://bzh.life/ua/gorod/rynok-arendy- ... pal-na-40/ У мене одна з трьох квартир півтора місяця стоїть сиротиною, дві інші зайняті речами орендарів, які перечікують на заході України. Протягом поточного тижня викладати пропозицію не буду, ще зарано. Ситуація на фронтах тривожна, нехай розвіється туман невизначеності. Ймовірно, кацапи не відмовляться від наступу на Київ, а тим паче - від ракетних обстрілів.
Квартиранти платять за квартири з речами? Бо в мене так білоруські ІТ шники десь рік жили, а зара втікли до Польщі, але речі лишили, та за попередній місяці на картку скинули.
ihorkyiv написав:Ринок оренди житла в Києві починає зростати: з початком війни він впав на 40% https://bzh.life/ua/gorod/rynok-arendy- ... pal-na-40/ У мене одна з трьох квартир півтора місяця стоїть сиротиною, дві інші зайняті речами орендарів, які перечікують на заході України. Протягом поточного тижня викладати пропозицію не буду, ще зарано. Ситуація на фронтах тривожна, нехай розвіється туман невизначеності. Ймовірно, кацапи не відмовляться від наступу на Київ, а тим паче - від ракетних обстрілів.
Квартиранти платять за квартири з речами? Бо в мене так білоруські ІТ шники десь рік жили, а зара втікли до Польщі, але речі лишили, та за попередній місяці на картку скинули.
Тримаю у "заручниках" заставні суми.)) Усі питання владнаємо після їхнього повернення. Оскільки люди порядні, то сумнівів за усними домовленостями не маю. Ретельно підбираю клієнтів, тож за 22 роки орендного бізнесу ще ніхто мене не засмутив. А взагалі невідомо, що нас чекає за хвилину, тож щодо віддаленої перспективи немає чого переживати.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Пон 18 кві, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Вам простіше, а мені у Львові тримати в незрозумілому становищі квартиру, коли кожен день дзвонять рієлтори(хоча я вже як два роки не давав оголошень) не пасує.
У вас ситуація дійсно складна, оскільки речі клієнтів є майже непідйомним якорем і орендна ставка відповідає застарілій кон"юнктурі. На жаль, втрачаєте гроші. Не зважайте на скиглення окремих форумчан щодо безсовісного ставлення львів"ян-орендодавців до біженців у контексті "завищених" ставок. Ставки ринкові, відповідно є справедливими, поза як війна в усі часи не відміняла ринок, а навіть загострювала його безжальну сутність. Усіх бажаючих (і злиденних, і захмарно багатих) у львівські квартири не заселити, тому тверда рука ринку жорстко регулює людські потоки: кому - до шкільного спортзалу на матраци, а кому - до шикарної квартири біля площі Ринок. Справедливість - це категорія, яка найкраще визначається вільним ринком. Цього ніхто не спростує.