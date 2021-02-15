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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2195219621972198
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:37

Bolt
Тоді тим паче дійте жорсткіше. Клієнтам сплачувати вам поточну ринкову вартість оренди квартири, у якій вони не живуть і не збираються у майбутньому, немає сенсу. Вам, у свою чергу, немає сенсу бути благодійником і чатувати їхні речі. Нині період дії непереборної сили (force majeure), який анулює попередні домовленості. Вони рятують свої дупи у Польщі, поклавши за мізерні гроші на вас відповідальність за свої лахи, а ви маєте рятувати свій сімейний фінансовий стан в умовах тотального зростання цін та інших життєвих ускладнень. Тому під час телефонної розмови наголошуйте на необхідності для них терміново відшукати у Львові своїх колег-друзів-знайомих, які заберуть до себе на "перетримку" з вашої квартири усі або найбільш цінні їхні речі. Питання повернення ключів і міжособових розрахунків (заставна сума, комунальні платежі тощо) вирішуйте за обставинами. З іншого боку, якщо вас поки влаштовує надана ними сума грошенят і відлякує переговорно-діяльний геморой, який неминуче затягнеться на деякий час, то ліпше залишити усе на розсуд Божий. "Якось воно буде, бо ще ніколи так не було, щоб не було ніяк".
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