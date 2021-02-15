Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt Тоді тим паче дійте жорсткіше. Клієнтам сплачувати вам поточну ринкову вартість оренди квартири, у якій вони не живуть і не збираються у майбутньому, немає сенсу. Вам, у свою чергу, немає сенсу бути благодійником і чатувати їхні речі. Нині період дії непереборної сили (force majeure), який анулює попередні домовленості. Вони рятують свої дупи у Польщі, поклавши за мізерні гроші на вас відповідальність за свої лахи, а ви маєте рятувати свій сімейний фінансовий стан в умовах тотального зростання цін та інших життєвих ускладнень. Тому під час телефонної розмови наголошуйте на необхідності для них терміново відшукати у Львові своїх колег-друзів-знайомих, які заберуть до себе на "перетримку" з вашої квартири усі або найбільш цінні їхні речі. Питання повернення ключів і міжособових розрахунків (заставна сума, комунальні платежі тощо) вирішуйте за обставинами. З іншого боку, якщо вас поки влаштовує надана ними сума грошенят і відлякує переговорно-діяльний геморой, який неминуче затягнеться на деякий час, то ліпше залишити усе на розсуд Божий. "Якось воно буде, бо ще ніколи так не було, щоб не було ніяк".
У меня ещё одна забавная ситуация. Арендатор попросила перевести вещи к ней домой,так как она уехала за границу. Я естественно поднапрягся, но оказалось, что ее квартира в том же комплексе, но на 19 метров меньше чем моя. Жила всегда сама. Сказала, что ей всегда не хватало простора))
ihorkyiv написав:Bolt Тоді тим паче дійте жорсткіше. Клієнтам сплачувати вам поточну ринкову вартість оренди квартири, у якій вони не живуть і не збираються у майбутньому, немає сенсу. Вам, у свою чергу, немає сенсу бути благодійником і чатувати їхні речі. Нині період дії непереборної сили (force majeure), який анулює попередні домовленості. Вони рятують свої дупи у Польщі, поклавши за мізерні гроші на вас відповідальність за свої лахи, а ви маєте рятувати свій сімейний фінансовий стан в умовах тотального зростання цін та інших життєвих ускладнень. Тому під час телефонної розмови наголошуйте на необхідності для них терміново відшукати у Львові своїх колег-друзів-знайомих, які заберуть до себе на "перетримку" з вашої квартири усі або найбільш цінні їхні речі. Питання повернення ключів і міжособових розрахунків (заставна сума, комунальні платежі тощо) вирішуйте за обставинами. З іншого боку, якщо вас поки влаштовує надана ними сума грошенят і відлякує переговорно-діяльний геморой, який неминуче затягнеться на деякий час, то ліпше залишити усе на розсуд Божий. "Якось воно буде, бо ще ніколи так не було, щоб не було ніяк".
В 9кг+комуналь непогана компенсація за пильнування речей.В принципі мене відносно влаштовує. Але зара почався відтік біженців, і якщо вони таки не вернуться потім проблематично беде перездати. Отож під час наступного платежу, доведеться обговорити ці нюанси.
Vlad442 написав:Коли моя жінка з молодшою дитиною бігла від обстрілів з однією валізою, вона зустріла незручності, м'яко кажучи, тому що інфраструктура ЗУ, переходів була перевантажена тими, хто вирішив на шару покататись Європою, безоплатно жити, їсти та щось там заробити. Меня казали про сім'ю, яка здала свое житло у Львові за багато грошей, сами поїхали до Польши, та безкоштовно живуть у родини волонтерів (займаючи місто, яке потрібно справжнім біженцям). Люди різні. Багато прикладів від щирої допомоги до повного скотства.
П і провокація?
100% фейк у меня в 2018м был сосед возраст 30лет, вместе собак утром выгуливали, он родился в Украине, потом переехал в рф, школу окончил в Москве, там женился, гражданин рф, мать давно вернулась в Украину а развелся и вернулся к матери
у них 2 квартиры (у матери с бабкой двушка, у сына 1-нушка), летом на 3 месяца сын переезжает к матери(квартиры в одном подъезде на разных этажах) 1ку сдавал отдыхающим за 800-900грн в день (дом 600м от моря), так вот у них были постоянно скандалы (парень -молодой, водил женщин)
не могу поверить, что люди поедут жить в прыймы , да еще за границу
народ наивный, 7 плюсиков
Моя кума живе в готелі, у сусідній кімнаті живе ця родина, яка хвалилась тим, за яки гроші здає свою хату десь у Закарпатті. Навіщо їй мені брехати? Моя жінка бачила "біженців з ЗУ" за трьома чемоданами на людину. Читає пабліки, де люди питають у якому готелі краща молочка, чи де зробити брови. Пів Одеси за кордоном зі своїми перукарками та манікюрницями, хоч там ні один снаряд не влучив у домівку. На жаль це природа людей, затолкати тих, кому потрібна допомога, заради своеї маленької користі. Я мовчу про харківські каруселі з гуманітаркою, коли алкаши та активні бабусі зробили бізнес на людської доброті, та міняють за кутом окорочки на брагу. Ті, кому гуманітарка край потрібна, не можуть за неї достоятися.
Bolt написав:В 9кг+комуналь непогана компенсація за пильнування речей.В принципі мене відносно влаштовує. Але зара почався відтік біженців, і якщо вони таки не вернуться потім проблематично беде перездати. Отож під час наступного платежу, доведеться обговорити ці нюанси.
Коли би ви хотіли їх висилити щоб сдать за 9 біженцям, я би зрозумів, але люди платять ціну згідно договору, а ви сумуєте що не в змозі пересдати за 40? Тоді лайфхак - кажіть їм, що так не розумно, коли квартира стоїть пуста, що ви зберете їх речі у коробки, заберете собі, а в квартиру заселите біженців безкоштовно на 3+ місяці. Коли вони хороші люди, то погодяться. Ви здаєте на 3 місяці за 40, отримуєте 120 тис и їдете на Мальдиви, якщо совість дозволяє. Потім, коли біженці повернуться додому, повертаєте речі орендарів, та починаєте чаржить по 9 за місяць, якщо вони вас влаштовують.
Bolt написав:В 9кг+комуналь непогана компенсація за пильнування речей.В принципі мене відносно влаштовує. Але зара почався відтік біженців, і якщо вони таки не вернуться потім проблематично беде перездати. Отож під час наступного платежу, доведеться обговорити ці нюанси.
Коли би ви хотіли їх висилити щоб сдать за 9 біженцям, я би зрозумів, але люди платять ціну згідно договору, а ви сумуєте що не в змозі пересдати за 40? Тоді лайфхак - кажіть їм, що так не розумно, коли квартира стоїть пуста, що ви зберете їх речі у коробки, заберете собі, а в квартиру заселите біженців безкоштовно на 3+ місяці. Коли вони хороші люди, то погодяться. Ви здаєте на 3 місяці за 40, отримуєте 120 тис и їдете на Мальдиви, якщо совість дозволяє. Потім, коли біженці повернуться додому, повертаєте речі орендарів, та починаєте чаржить по 9 за місяць, якщо вони вас влаштовують.
Я не кровосісь. Тому подивився, як інші деруть три шкури, та підняв оренду за свою двушку на 500 грн, до 6500. Думаю по божескі. Тут доречні одні знайомі київляни шукали квартиру, оскільки в нас все занято ледве знайшли однугку зі жлобремонтом за 400 уо. Десь хвилин 25 пішки до центра.
Bolt написав:Я не кровосісь. Тому подивився, як інші деруть три шкури, та підняв оренду за свою двушку на 500 грн, до 6500. Думаю по божескі. Тут доречні одні знайомі київляни шукали квартиру, оскільки в нас все занято ледве знайшли однугку зі жлобремонтом за 400 уо. Десь хвилин 25 пішки до центра.
Вам треба вести діалог з орендарями. Квартири у Львові зараз потрібні суспільству. Домовтесь з ними та разом використовуйте квартиру щоб допомогти людям, замість символичного підняття оплати. Заселить у одну кімнату волонтера за мінімальні гроши, щоб він селив у другу біженців на 1-2 доби, щоб вони могли перепочити після евакуаційних поїздів перед подальшою дорогою на Захід. Орендарі вам платять 3250 за зберегання речей, волонтер (чоловік, який відправив родину до Польщі) 3250 за кімнату - ви нічого не втачаете. Може так треба було зробити ще місяць потому. Це складно, але це шлях використати свій актив для допомоги. Коли я виїжджав з порівняно безопасного району у пригород, я заселив дальних родичей з опасного району у свою квартиру. Коли виїхав з пригороду, у мою домівку заселились знайомі знайомих (вони пропонували оплату, але я звісно відмовився).