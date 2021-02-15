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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2196219721982199
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:46

  UA написав:
  Хомякоид написав:Кто-то за последнюю неделю прощупывал спрос на аренду у Кийови ?
Реально что-то сдать ?
Из Лоха пропали квартира за комуналь или 3-4 тыс.
По идее спрос есть.

Всё достаточно активно сдается.
На сегодняшний день, в среднем минус 25-30% в гривне от довоенных цен с тенденцией к росту цены.
За комуналь это были заманухи.
Столь массового переезда квартирантов с квартиры на квартиру киевская история ещё не знала.
Ещё рано говорить о каких то закономерностях.
Всё зависит от киевского рынка труда.



Можете выделенный абзац подробнее расписать ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:03

  Vlad442 написав:Коли би ви хотіли їх висилити щоб сдать за 9 біженцям, я би зрозумів, але люди платять ціну згідно договору, а ви сумуєте що не в змозі пересдати за 40? Тоді лайфхак - кажіть їм, що так не розумно, коли квартира стоїть пуста, що ви зберете їх речі у коробки, заберете собі, а в квартиру заселите біженців безкоштовно на 3+ місяці. Коли вони хороші люди, то погодяться. Ви здаєте на 3 місяці за 40, отримуєте 120 тис и їдете на Мальдиви, якщо совість дозволяє. Потім, коли біженці повернуться додому, повертаєте речі орендарів, та починаєте чаржить по 9 за місяць, якщо вони вас влаштовують.

Это уже сделка с совестью. Очень надеюсь, что таких людей не сильно много. Грустно слышать ситуацию, которую рассказала ваша кума.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:25

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:Кто-то за последнюю неделю прощупывал спрос на аренду у Кийови ?
Реально что-то сдать ?
Из Лоха пропали квартира за комуналь или 3-4 тыс.
По идее спрос есть.

Всё достаточно активно сдается.
На сегодняшний день, в среднем минус 25-30% в гривне от довоенных цен с тенденцией к росту цены.
За комуналь это были заманухи.
Столь массового переезда квартирантов с квартиры на квартиру киевская история ещё не знала.
Ещё рано говорить о каких то закономерностях.
Всё зависит от киевского рынка труда.



Можете выделенный абзац подробнее расписать ?


В среднем скидки по киевским квартирам достигают 30%, по некоторым объектам больше, довольно много арендаторов готовы поменять нынешнее жильё на лучший вариант с фиксацией цены в грн от полугода до года. Вчера подписана однушка 47 метров в фк2 за 19 кгрн. Раньше не менее 26-27 кгрн
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:11

  Хомякоид написав:
  UA написав:Всё достаточно активно сдается.
На сегодняшний день, в среднем минус 25-30% в гривне от довоенных цен с тенденцией к росту цены.
За комуналь это были заманухи.
Столь массового переезда квартирантов с квартиры на квартиру киевская история ещё не знала.
Ещё рано говорить о каких то закономерностях.
Всё зависит от киевского рынка труда.



Можете выделенный абзац подробнее расписать ?

Кто то переезжает в более качественный сегмент, кто то в более бюджетный.
Кто то 24.02 оставил ключи от арендной квартиры в почтовом ящике, а сейчас вернулся в Киев и ищет квартиру.
Многие уехали на ЗУ и за рубеж, а в свои квартиры пустили родственников/друзей из Харькова или Донбасса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

марки руський карабыль по 9000 на олх продают
очередь на почту 1.5 км
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:50

  Олежан написав:марки руський карабыль по 9000 на олх продают
очередь на почту 1.5 км

на Почтамте по 23 гривны.
UA
 
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