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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2196219721982199
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:46

  UA написав:
  Хомякоид написав:Кто-то за последнюю неделю прощупывал спрос на аренду у Кийови ?
Реально что-то сдать ?
Из Лоха пропали квартира за комуналь или 3-4 тыс.
По идее спрос есть.

Всё достаточно активно сдается.
На сегодняшний день, в среднем минус 25-30% в гривне от довоенных цен с тенденцией к росту цены.
За комуналь это были заманухи.
Столь массового переезда квартирантов с квартиры на квартиру киевская история ещё не знала.
Ещё рано говорить о каких то закономерностях.
Всё зависит от киевского рынка труда.



Можете выделенный абзац подробнее расписать ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:03

  Vlad442 написав:Коли би ви хотіли їх висилити щоб сдать за 9 біженцям, я би зрозумів, але люди платять ціну згідно договору, а ви сумуєте що не в змозі пересдати за 40? Тоді лайфхак - кажіть їм, що так не розумно, коли квартира стоїть пуста, що ви зберете їх речі у коробки, заберете собі, а в квартиру заселите біженців безкоштовно на 3+ місяці. Коли вони хороші люди, то погодяться. Ви здаєте на 3 місяці за 40, отримуєте 120 тис и їдете на Мальдиви, якщо совість дозволяє. Потім, коли біженці повернуться додому, повертаєте речі орендарів, та починаєте чаржить по 9 за місяць, якщо вони вас влаштовують.

Это уже сделка с совестью. Очень надеюсь, что таких людей не сильно много. Грустно слышать ситуацию, которую рассказала ваша кума.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:25

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:Кто-то за последнюю неделю прощупывал спрос на аренду у Кийови ?
Реально что-то сдать ?
Из Лоха пропали квартира за комуналь или 3-4 тыс.
По идее спрос есть.

Всё достаточно активно сдается.
На сегодняшний день, в среднем минус 25-30% в гривне от довоенных цен с тенденцией к росту цены.
За комуналь это были заманухи.
Столь массового переезда квартирантов с квартиры на квартиру киевская история ещё не знала.
Ещё рано говорить о каких то закономерностях.
Всё зависит от киевского рынка труда.



Можете выделенный абзац подробнее расписать ?


В среднем скидки по киевским квартирам достигают 30%, по некоторым объектам больше, довольно много арендаторов готовы поменять нынешнее жильё на лучший вариант с фиксацией цены в грн от полугода до года. Вчера подписана однушка 47 метров в фк2 за 19 кгрн. Раньше не менее 26-27 кгрн
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:11

  Хомякоид написав:
  UA написав:Всё достаточно активно сдается.
На сегодняшний день, в среднем минус 25-30% в гривне от довоенных цен с тенденцией к росту цены.
За комуналь это были заманухи.
Столь массового переезда квартирантов с квартиры на квартиру киевская история ещё не знала.
Ещё рано говорить о каких то закономерностях.
Всё зависит от киевского рынка труда.



Можете выделенный абзац подробнее расписать ?

Кто то переезжает в более качественный сегмент, кто то в более бюджетный.
Кто то 24.02 оставил ключи от арендной квартиры в почтовом ящике, а сейчас вернулся в Киев и ищет квартиру.
Многие уехали на ЗУ и за рубеж, а в свои квартиры пустили родственников/друзей из Харькова или Донбасса.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

марки руський карабыль по 9000 на олх продают
очередь на почту 1.5 км
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:50

  Олежан написав:марки руський карабыль по 9000 на олх продают
очередь на почту 1.5 км

на Почтамте по 23 гривны.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:59

  Олежан написав:марки руський карабыль по 9000 на олх продают
очередь на почту 1.5 км

ось де повесткі видавати треба...
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:04

По оренді у Львові, з перших рук: живе тітка, їй 78 років. Живе одна, інвалід, комуналку платити треба, грошей завжди не вистачало, то брала у кімнату квартирантів( в неї 2-ка з різними ходами). Після начала війни ледве вмовили поїхати до Польщі( там родичі). Виїхала з подругою, у родичей побули неділю, бо там, як в рукавичці і їх забрали до себе полякі в приватний дім- виділили їм кімнату на своєму поверсі, а інший поверх свого будинку поляки віддали сім'ї з Києва. Да, так ця тітка залишила пусту квартиру у Львові і домовляється зі своєю квартиранткою( та виїхала, але речі залишила) щоб вона оплачувала хоча б половину комунальних.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

І друга історія: сестра цієї ж жінки має приватний будинок, який віддала великій сім'ї зі сходу( я так поняла, що декілька поколінь), а сама пішла жити в літню кухню. За оренду з сім'ї бере аж 10 тисяч. Будинок будувався не вчора, але робили на совість- максимально дерев'яний- підлога, сходи. Великий, з великою кухнею- вітальнею, гарно запакований, ремонтували його теж вчасно, тобто, ремонт не 00- років. Так що, здають житло по- різному у Львові.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:37

  Олежан написав:марки руський карабыль по 9000 на олх продают
очередь на почту 1.5 км

И шо фак от Грибова флагману аналоговнетов за 9000 хоть кто то покупает?
Наши евреепендосы говоря и на ебэе эти марки и по 1куе толкают
Вот где акции Теслы. Как тебе такое Илон Маск(0,7уе купил - 1куе продал)?
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