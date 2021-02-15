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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2197219821992200
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:52

Повернення в столицю: скільки коштує оренда квартири в Києві під час війни https://focus.ua/uk/economics/512808-sk ... ry-v-kieve

"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло https://focus.ua/uk/opinions/512845-poc ... nyat-zhile
ihorkyiv
 
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