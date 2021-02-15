"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло
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Додано: Чет 21 кві, 2022 16:52
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"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:32
Мабуть тому що вони не навчали тварин жити в квартирах , приватних будинках і на прилеглій місцевості по культурному так як самі не навчені культурі поведінки в суспільстві, що це таке і як? - вони не здатні це зрозуміти у зв'зку з відсутністю навчання та поняття культура ...
п.с. быдло элитнае , где хачу там ссу и сру.
п.с.быдло с животными это быдло в квадрате.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 21 кві, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:06
Це є проблема, тому що професійні орендарі розуміють, що з твариною їм буде важко знайти житло. Їх не багато і для них є вузький сегмент квартир, але переважна більшість орендодавців орієнтуються на звичайних орендарів. Зараз багато людей, що жили у своему, та ніколи не замислювались, як тварина може псувати чуже майно, та не можуть зрозуміти небажання їм здавати. Не усі орендодавці можуть бути волонтерами, та увійти у положення (розуміючи, що ніхто їм нічого не компенсує), може для них ці бабусіни гардини це велика цінність. Не треба їм докоряти.
До моєї домівки у пригороді, в'їхали люди з великою собакою. Мені було дуже неспокійно, але я не змог відмовити людям, яки бігли з небезпечного району. При тому квартиру у Кийові, наприклад, я би їм (з крупною собакою) не здав. Є варіанти у селах з туалетом та водою на вулиці, де можно жити з тваринами, то оренда квартири з ремонтом для них не вопрос життя та смерті, а вопрос комфорта та зручності.
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:18
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