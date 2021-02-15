RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2197219821992200
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:52

Повернення в столицю: скільки коштує оренда квартири в Києві під час війни https://focus.ua/uk/economics/512808-sk ... ry-v-kieve

"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло https://focus.ua/uk/opinions/512845-poc ... nyat-zhile
ihorkyiv
 
Повідомлень: 688
З нами з: 01.05.17
Подякував: 121 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:32

  ihorkyiv написав:Повернення в столицю: скільки коштує оренда квартири в Києві під час війни https://focus.ua/uk/economics/512808-sk ... ry-v-kieve

"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло https://focus.ua/uk/opinions/512845-poc ... nyat-zhile

Мабуть тому що вони не навчали тварин жити в квартирах , приватних будинках і на прилеглій місцевості по культурному так як самі не навчені культурі поведінки в суспільстві, що це таке і як? - вони не здатні це зрозуміти у зв'зку з відсутністю навчання та поняття культура ...
п.с. быдло элитнае , где хачу там ссу и сру.
п.с.быдло с животными это быдло в квадрате.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 21 кві, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2653
З нами з: 23.05.14
Подякував: 567 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:06

  ihorkyiv написав:"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло https://focus.ua/uk/opinions/512845-poc ... nyat-zhile

Це є проблема, тому що професійні орендарі розуміють, що з твариною їм буде важко знайти житло. Їх не багато і для них є вузький сегмент квартир, але переважна більшість орендодавців орієнтуються на звичайних орендарів. Зараз багато людей, що жили у своему, та ніколи не замислювались, як тварина може псувати чуже майно, та не можуть зрозуміти небажання їм здавати. Не усі орендодавці можуть бути волонтерами, та увійти у положення (розуміючи, що ніхто їм нічого не компенсує), може для них ці бабусіни гардини це велика цінність. Не треба їм докоряти.
До моєї домівки у пригороді, в'їхали люди з великою собакою. Мені було дуже неспокійно, але я не змог відмовити людям, яки бігли з небезпечного району. При тому квартиру у Кийові, наприклад, я би їм (з крупною собакою) не здав. Є варіанти у селах з туалетом та водою на вулиці, де можно жити з тваринами, то оренда квартири з ремонтом для них не вопрос життя та смерті, а вопрос комфорта та зручності.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8799
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:18

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло https://focus.ua/uk/opinions/512845-poc ... nyat-zhile

Це є проблема, тому що професійні орендарі розуміють, що з твариною їм буде важко знайти житло. Їх не багато і для них є вузький сегмент квартир, але переважна більшість орендодавців орієнтуються на звичайних орендарів. Зараз багато людей, що жили у своему, та ніколи не замислювались, як тварина може псувати чуже майно, та не можуть зрозуміти небажання їм здавати. Не усі орендодавці можуть бути волонтерами, та увійти у положення (розуміючи, що ніхто їм нічого не компенсує), може для них ці бабусіни гардини це велика цінність. Не треба їм докоряти.
До моєї домівки у пригороді, в'їхали люди з великою собакою. Мені було дуже неспокійно, але я не змог відмовити людям, яки бігли з небезпечного району. При тому квартиру у Кийові, наприклад, я би їм (з крупною собакою) не здав. Є варіанти у селах з туалетом та водою на вулиці, де можно жити з тваринами, то оренда квартири з ремонтом для них не вопрос життя та смерті, а вопрос комфорта та зручності.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2653
З нами з: 23.05.14
Подякував: 567 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

сдавал квартиру и заехали с котом
обещали что все будет хорошо, кот домашний и воспитанный.
после выезда обнаружилось что кот подрал обои виниловые моющиеся.
заменить куском -такие уже не завозятся.
пришлось снимать со всего коридора и клеить новые
материалы + работа +простой квартиры
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 20.04.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2197219821992200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9785, 9786, 9787
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
97866 17528766
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 кві, 2022 08:58
Первый
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.