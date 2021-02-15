Додано: Чет 21 кві, 2022 18:06

ihorkyiv написав: "Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло https://focus.ua/uk/opinions/512845-poc ... nyat-zhile "Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло

Це є проблема, тому що професійні орендарі розуміють, що з твариною їм буде важко знайти житло. Їх не багато і для них є вузький сегмент квартир, але переважна більшість орендодавців орієнтуються на звичайних орендарів. Зараз багато людей, що жили у своему, та ніколи не замислювались, як тварина може псувати чуже майно, та не можуть зрозуміти небажання їм здавати. Не усі орендодавці можуть бути волонтерами, та увійти у положення (розуміючи, що ніхто їм нічого не компенсує), може для них ці бабусіни гардини це велика цінність. Не треба їм докоряти.До моєї домівки у пригороді, в'їхали люди з великою собакою. Мені було дуже неспокійно, але я не змог відмовити людям, яки бігли з небезпечного району. При тому квартиру у Кийові, наприклад, я би їм (з крупною собакою) не здав. Є варіанти у селах з туалетом та водою на вулиці, де можно жити з тваринами, то оренда квартири з ремонтом для них не вопрос життя та смерті, а вопрос комфорта та зручності.