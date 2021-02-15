"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло
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Додано: Чет 21 кві, 2022 16:52
Повернення в столицю: скільки коштує оренда квартири в Києві під час війни
"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:32
Мабуть тому що вони не навчали тварин жити в квартирах , приватних будинках і на прилеглій місцевості по культурному так як самі не навчені культурі поведінки в суспільстві, що це таке і як? - вони не здатні це зрозуміти у зв'зку з відсутністю навчання та поняття культура ...
п.с. быдло элитнае , где хачу там ссу и сру.
п.с.быдло с животными это быдло в квадрате.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 21 кві, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:06
Це є проблема, тому що професійні орендарі розуміють, що з твариною їм буде важко знайти житло. Їх не багато і для них є вузький сегмент квартир, але переважна більшість орендодавців орієнтуються на звичайних орендарів. Зараз багато людей, що жили у своему, та ніколи не замислювались, як тварина може псувати чуже майно, та не можуть зрозуміти небажання їм здавати. Не усі орендодавці можуть бути волонтерами, та увійти у положення (розуміючи, що ніхто їм нічого не компенсує), може для них ці бабусіни гардини це велика цінність. Не треба їм докоряти.
До моєї домівки у пригороді, в'їхали люди з великою собакою. Мені було дуже неспокійно, але я не змог відмовити людям, яки бігли з небезпечного району. При тому квартиру у Кийові, наприклад, я би їм (з крупною собакою) не здав. Є варіанти у селах з туалетом та водою на вулиці, де можно жити з тваринами, то оренда квартири з ремонтом для них не вопрос життя та смерті, а вопрос комфорта та зручності.
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:18
Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
сдавал квартиру и заехали с котом
обещали что все будет хорошо, кот домашний и воспитанный.
после выезда обнаружилось что кот подрал обои виниловые моющиеся.
заменить куском -такие уже не завозятся.
пришлось снимать со всего коридора и клеить новые
материалы + работа +простой квартиры
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Це перша помилка. Лендлорду незручно ретельно перевіряти квартиру перед виїздом, тому усі історії починаються словами "после выезда". Після пари таких випадків, я намагаюсь робити правильно.
1 Готовити квартиру до сдачі, а не пересдавати день у день. Перевіряти, ремонтувати, фіксувати усі проблеми. Щоб потім було що відповісти на "так і було". Акт приймання-передачі, та тиждень щоб його доповнити якщо орендарі знайдуть проблеми.
2 Отримувати оплату на квартирі. Щоб самому не забути як воно було, указати на проблеми, що побачиш.
3 Ретельно перевіряти квартиру. Бажано не у день виїзда, а коли попередили. На місці поговорити про прибирання, ремонт-відновлення, мусор. У останній день усі ці розмови супроводжуються нервами.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:29
Мои арендаторы иностранцы приучили меня возвращать залог через несколько дней после выезда.
Учитываются расходы на клиринг(если в нем есть необходимость) + выявленная порча имущества отнимается от суммы залога и остаток (с подробным описанием за что именно вычтены деньги) отправляемся бывшему арендатору на карточку.
Процесс осмотра квартиры на предмет порчи имущества несколько унизителен для арендатора. Потому в цивилизованном мире принята вышеуказанная схема взаимоотношений.
Приличные отели работают так же, удерживая некоторую сумму пару дней после выезда постояльца.
Залог в размере всего одной арендной платы нечасто встречается за рубежом.
Япония - Корея самый минимум 5 размеров месячной арендной платы.
И не потому что японцы - корейцы склонны портить имущество.
Совсем наоборот.
Это чтобы залоговой суммы точно хватило при разных обстоятельствах и не страдала репутация арендатора.
Додано: Нед 24 кві, 2022 11:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Орендар під час обстрілів евакуювався за кордон залишивши борг за аренду та комунальні послуги з січня. Але після закінчення бойових дій дякуючи сусідям виявилося що передали ключі невстановленій особі, набрехавши орендодавцю перед виїздом та порушивши попередню домовленість зникли зі зв'язку на місяць (замінили sim карти, заблокували в меседжерах). При огляді приміщення арендарем виявлено багато пошкоджень та поганий неналежний стан, також сліди проникнення в приміщення після закінчення бойових дій без злому. Речі орендаря на місці (всі перевірити неможливо, але все на місцях, ознак пограбування немає). Замки замінено до повернення орендаря.
Після чого орендар раптом зателефонував з закордону і сказав що до будинку зайде невстановлена особа і забере якісь речі. Назвати ПІБ, телефон, час візиту якої категорично відмовивися як і відмовився домовитись та зробити передачу речей під опис у встановлений час в присутності орендодавця. Чекаємо повернення орендаря, який періодично дзвонить, криє матом та погрожує після чтого кидає трубку да блокує в чорний список. Знайти невстановлену особу через сусідів та знайомих не вдається.
Яка може бути причина такої неадекватної поведінки орендаря, що чекати надалі і чи варто звернутися до поліції з заявою про крадіжку ключів чи шахрайства/самоуправства? Письмового договору немає.
Який період несплати вважається порушенням договору збоку орендаря в розповсюдженій заганій практиці довгострокової оренди?
Додано: Нед 24 кві, 2022 13:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нічого не зрозуміло. Зазвичай орендар та орендодавець можуть порозумітися, бо залежать один від одного і нікому зайві проблеми не потрібні.
Чи є застава?
Я би особисто зробив наступним чином. Зібрав до коробок речі орендаря та вивіз би їх. Пошкодження зафіксував, квартиру підготував до перездачі. Коли орендар з'явився, передав би йому речі особисто, або довіренної особі в обмін на розписку про заставні кошти. Заставу залишив би собі, навіть якщо вона повністью не покриває комунальні та пошкоджене майно, додаткових коштів не вимагав би. Якщо застави нема, чи вона ніяк не покриває витрати, тоді вимагав би відшкодувати пошкодження та комунальні. До того часу відмовлявся би обговорювати речі орендаря, щоб це не було задокументовано як вимагання.
Про орендну плату забув би. Логіка проста. Якщо ви не вимагали звільнити квартиру у перший день прострочення, вас влаштовувало безоплатне зберігання речей.
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