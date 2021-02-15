Ніякий період не вважається: договору немає.
Звернутися до поліції звичайно можна, але що ви від поліції вимагати збираєтесь -- якщо "сліди проникнення в приміщення без злому" бачите лише ви?..
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Додано: Нед 24 кві, 2022 13:51
Ніякий період не вважається: договору немає.
Звернутися до поліції звичайно можна, але що ви від поліції вимагати збираєтесь -- якщо "сліди проникнення в приміщення без злому" бачите лише ви?..
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