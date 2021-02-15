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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2198219922002201
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 13:51

  v0f41k написав:\\\
чи варто звернутися до поліції з заявою про крадіжку ключів чи шахрайства/самоуправства? Письмового договору немає.

Який період несплати вважається порушенням договору збоку орендаря в розповсюдженій заганій практиці довгострокової оренди?

Ніякий період не вважається: договору немає.
Звернутися до поліції звичайно можна, але що ви від поліції вимагати збираєтесь -- якщо "сліди проникнення в приміщення без злому" бачите лише ви?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 14:56

Застави немає. Перед від'їздом орендаря за кордон ми домовилися що речі зберігаються до травня, фінансові питання боргів вирішимо при повернені орендаря, ключі залишаються у орендаря. Моя претензія саме в тому що ключі без дозволу потрапили до невстановленої особи, яка робить у відсутності орендодавця та орендаря не зрозуміло що наносячи пошкоження і на діалог не виходить. А саме використовує будинок як міні склад інструменту, запчастин, та техніки, забруднює сміттям та пошкоджує подвір'я, використовує як паркувальний майданчик для вантажівки місце яке не витримує навантаження, бо розраховано на легкове авто, пошкодивши доріжки, клумбу, люк, авто сусіда, ворота (пошкодження дрібні, але помітні). І все це відбулося після закінчення бойових дій. Мета не зрозуміла чи то майно тимчасово складено бо зберігати після руйнування чтогось немає де, чи після крадіжки сховав. Серед інструментів фомка і 2 топори.
Підстава по якій ключі потрапили до невстановленої особи відсутня.

Без електропостачання перездати будинок в зруйнованому місті іншому орендарю поки що неможливо.

питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 15:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Зрозуміло. Домовились ні про що на словах. Застави нема, оплати нема, ключи віддали, та казали "потім вирішим". Силовим шляхом вирішувати питання не хочете/можете. Коли нема договору, то нема явної заборони субаренди, чи передачу майна довіреної особі.
  v0f41k написав:питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.

В мене договір, що я можу повернути себе нерухомість у перший неоплачений день. Звичайно я ніколи цим не користуюсь. Коли нема оплати та зв'язку з орендарем, приблизно на 5 день міняю секретку та чекаю поки не закінчиться застава (коли ключи в мене, загрози майну нема, то можна використати заставу як оплату оренди останнього місяця). До вивозити самому речі орендаря ще ніколи не доходило.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 24 кві, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 15:42

  v0f41k написав:Застави немає. Перед від'їздом орендаря за кордон ми домовилися що речі зберігаються до травня, фінансові питання боргів вирішимо при повернені орендаря, ключі залишаються у орендаря. Моя претензія саме в тому що ключі без дозволу потрапили до невстановленої особи, яка \\\


питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.

А заборона так робити вами в явному вигляді була проговорена? -- зазвачай _у догорорі_ заборона суб-аренди окремим пунктом прописуеться.

Зазвичай даєиться зо п'ть днів/тиждень на погашення всіх боргів (також зазвичай -- комуналка сплачується разом з орендною платою -- щоб два рази не бігати). Але це питання -- на кшалт "яка ціна вважається нормальною в розповсюдженій заганій практиці довгострокової оренди"...
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:51

  Vlad442 написав:Зрозуміло. Домовились ні про що на словах. Застави нема, оплати нема, ключи віддали, та казали "потім вирішим". Силовим шляхом вирішувати питання не хочете/можете. Коли нема договору, то нема явної заборони субаренди, чи передачу майна довіреної особі.
  v0f41k написав:питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.

В мене договір, що я можу повернути себе нерухомість у перший неоплачений день. Звичайно я ніколи цим не користуюсь. Коли нема оплати та зв'язку з орендарем, приблизно на 5 день міняю секретку та чекаю поки не закінчиться застава (коли ключи в мене, загрози майну нема, то можна використати заставу як оплату оренди останнього місяця). До вивозити самому речі орендаря ще ніколи не доходило.


Що таке секретка ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:Що таке секретка ?

https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... AXoECAEQAw
Vlad442
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