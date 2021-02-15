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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2198219922002201
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 15:42

  v0f41k написав:Застави немає. Перед від'їздом орендаря за кордон ми домовилися що речі зберігаються до травня, фінансові питання боргів вирішимо при повернені орендаря, ключі залишаються у орендаря. Моя претензія саме в тому що ключі без дозволу потрапили до невстановленої особи, яка \\\


питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.

А заборона так робити вами в явному вигляді була проговорена? -- зазвачай _у догорорі_ заборона суб-аренди окремим пунктом прописуеться.

Зазвичай даєиться зо п'ть днів/тиждень на погашення всіх боргів (також зазвичай -- комуналка сплачується разом з орендною платою -- щоб два рази не бігати). Але це питання -- на кшалт "яка ціна вважається нормальною в розповсюдженій заганій практиці довгострокової оренди"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:51

  Vlad442 написав:Зрозуміло. Домовились ні про що на словах. Застави нема, оплати нема, ключи віддали, та казали "потім вирішим". Силовим шляхом вирішувати питання не хочете/можете. Коли нема договору, то нема явної заборони субаренди, чи передачу майна довіреної особі.
  v0f41k написав:питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.

В мене договір, що я можу повернути себе нерухомість у перший неоплачений день. Звичайно я ніколи цим не користуюсь. Коли нема оплати та зв'язку з орендарем, приблизно на 5 день міняю секретку та чекаю поки не закінчиться застава (коли ключи в мене, загрози майну нема, то можна використати заставу як оплату оренди останнього місяця). До вивозити самому речі орендаря ще ніколи не доходило.


Що таке секретка ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:Що таке секретка ?

https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... AXoECAEQAw
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 00:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 07:32

  zerocool написав:Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.


Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:02

  Хомякоид написав:
  zerocool написав:Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.


Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?

Сейчас рынок аренды в основном работает в короткую (2-3 месяца) а дальше будем смотреть по ситуации.
Хотя есть арендаторы которые хотят зафиксировать цену в гривне на 6-12 месяцев.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Думаю в условиях войны пункт о невозврате залога при досрочном выезде арендаторов следует исключать из договора.

UA
Думаю зафиксировать цену это адекватное желание. Иначе может быть как с того львовского примера, когда арендатор поднимает $ цену в два раза на следующий месяц.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Думаю в условиях войны пункт о невозврате залога при досрочном выезде арендаторов следует исключать из договора.

UA
Думаю зафиксировать цену это адекватное желание. Иначе может быть как с того львовского примера, когда арендатор поднимает $ цену в два раза на следующий месяц.

Є два типа орендарів.
Біженці, яки не розуміють скільки вони будут змушені сидіти в евакуації.
Ті, хто вирішив змінити умови проживання, та зафіксувати низьку ціну.
Коли він здає другим, ризикуючи отримати збитки заради стабільності, чому їм, свідомо орендуючи в умовах воєнного стану, не взяти на на себе зустрічні ризики?
Коли першим - ніхто нічого нікому не винен. Вони можуть виїхати через два тижні, він може підняти ціну в два рази через місяць, коли ринок відскочить від дна. Інакше це гра у одні ворота, контракт з фіксованою ціною, який може у деяку мить розірвати тільки орендар.
Vlad442
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