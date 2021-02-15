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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 кві, 2022 15:42
v0f41k написав:
Застави немає. Перед від'їздом орендаря за кордон ми домовилися що речі зберігаються до травня, фінансові питання боргів вирішимо при повернені орендаря, ключі залишаються у орендаря. Моя претензія саме в тому що ключі без дозволу потрапили до невстановленої особи
, яка \\\
питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.
А заборона так робити вами в явному вигляді була проговорена? -- зазвачай _у догорорі_ заборона суб-аренди окремим пунктом прописуеться.
Зазвичай даєиться зо п'ть днів/тиждень на погашення всіх боргів (також зазвичай -- комуналка сплачується разом з орендною платою -- щоб два рази не бігати). Але це питання -- на кшалт "яка ціна вважається нормальною в розповсюдженій заганій практиці довгострокової оренди"...
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Додано: Нед 24 кві, 2022 17:51
Vlad442 написав:
Зрозуміло. Домовились ні про що на словах. Застави нема, оплати нема, ключи віддали, та казали "потім вирішим". Силовим шляхом вирішувати питання не хочете/можете. Коли нема договору, то нема явної заборони субаренди, чи передачу майна довіреної особі.
v0f41k написав:
питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.
В мене договір, що я можу повернути себе нерухомість у перший неоплачений день. Звичайно я ніколи цим не користуюсь. Коли нема оплати та зв'язку з орендарем, приблизно на 5 день міняю секретку та чекаю поки не закінчиться застава (коли ключи в мене, загрози майну нема, то можна використати заставу як оплату оренди останнього місяця). До вивозити самому речі орендаря ще ніколи не доходило.
Що таке секретка ?
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Додано: Нед 24 кві, 2022 19:42
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Vlad442
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Додано: Пон 25 кві, 2022 00:26
Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.
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zerocool
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Додано: Пон 25 кві, 2022 07:32
zerocool написав:
Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.
Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?
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Хомякоид
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:02
Хомякоид написав: zerocool написав:
Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.
Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?
Сейчас рынок аренды в основном работает в короткую (2-3 месяца) а дальше будем смотреть по ситуации.
Хотя есть арендаторы которые хотят зафиксировать цену в гривне на 6-12 месяцев.
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UA
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:09
Думаю в условиях войны пункт о невозврате залога при досрочном выезде арендаторов следует исключать из договора.
UA
Думаю зафиксировать цену это адекватное желание. Иначе может быть как с того львовского примера, когда арендатор поднимает $ цену в два раза на следующий месяц.
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hume
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Додано: Пон 25 кві, 2022 18:32
hume написав:
Думаю в условиях войны пункт о невозврате залога при досрочном выезде арендаторов следует исключать из договора.
UA
Думаю зафиксировать цену это адекватное желание. Иначе может быть как с того львовского примера, когда арендатор поднимает $ цену в два раза на следующий месяц.
Є два типа орендарів.
Біженці, яки не розуміють скільки вони будут змушені сидіти в евакуації.
Ті, хто вирішив змінити умови проживання, та зафіксувати низьку ціну.
Коли він здає другим, ризикуючи отримати збитки заради стабільності, чому їм, свідомо орендуючи в умовах воєнного стану, не взяти на на себе зустрічні ризики?
Коли першим - ніхто нічого нікому не винен. Вони можуть виїхати через два тижні, він може підняти ціну в два рази через місяць, коли ринок відскочить від дна. Інакше це гра у одні ворота, контракт з фіксованою ціною, який може у деяку мить розірвати тільки орендар.
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Vlad442
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:45
Хомякоид написав:
Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?
На словах домовились приблизно на 3 місяці або до кінця воєнного стану якщо він раніше закінчиться - там переглянемо або з'їдуть.
То дешева однушка де навіть прибирання нормально не доробили, людям не до того зараз. Щоб ви розуміли, там ракета прилітала ровно за 250м, я вже попрощався з об'єктом, але навіть шибки всі цілі в будинку, сусідній захистив.
Взагалі яб і за комуналку здавав, але поки що не можу собі дозволити таку розкіш.
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zerocool
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