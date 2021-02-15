RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2198219922002201
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 15:42

  v0f41k написав:Застави немає. Перед від'їздом орендаря за кордон ми домовилися що речі зберігаються до травня, фінансові питання боргів вирішимо при повернені орендаря, ключі залишаються у орендаря. Моя претензія саме в тому що ключі без дозволу потрапили до невстановленої особи, яка \\\


питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.

А заборона так робити вами в явному вигляді була проговорена? -- зазвачай _у догорорі_ заборона суб-аренди окремим пунктом прописуеться.

Зазвичай даєиться зо п'ть днів/тиждень на погашення всіх боргів (також зазвичай -- комуналка сплачується разом з орендною платою -- щоб два рази не бігати). Але це питання -- на кшалт "яка ціна вважається нормальною в розповсюдженій заганій практиці довгострокової оренди"...
_hunter
 
Повідомлень: 6627
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 17:51

  Vlad442 написав:Зрозуміло. Домовились ні про що на словах. Застави нема, оплати нема, ключи віддали, та казали "потім вирішим". Силовим шляхом вирішувати питання не хочете/можете. Коли нема договору, то нема явної заборони субаренди, чи передачу майна довіреної особі.
  v0f41k написав:питання про термін - загальне, не відноситься до саме цього випадку задо саме тому щоб зрозуміти який термін вказати в майбутньому договорі.

В мене договір, що я можу повернути себе нерухомість у перший неоплачений день. Звичайно я ніколи цим не користуюсь. Коли нема оплати та зв'язку з орендарем, приблизно на 5 день міняю секретку та чекаю поки не закінчиться застава (коли ключи в мене, загрози майну нема, то можна використати заставу як оплату оренди останнього місяця). До вивозити самому речі орендаря ще ніколи не доходило.


Що таке секретка ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2055 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:Що таке секретка ?

https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... AXoECAEQAw
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8813
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 00:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 22.03.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 07:32

  zerocool написав:Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.


Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2055 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:02

  Хомякоид написав:
  zerocool написав:Колишній орендар переїхав до села через складнощі з роботою, я скинув 30% від старої ціни і здав за 1 день біженцям з Харкова, взагалі дзвінків мільйон. Отже, ринок оживає потроху.


Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?

Сейчас рынок аренды в основном работает в короткую (2-3 месяца) а дальше будем смотреть по ситуации.
Хотя есть арендаторы которые хотят зафиксировать цену в гривне на 6-12 месяцев.
UA
 
Повідомлень: 6668
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Думаю в условиях войны пункт о невозврате залога при досрочном выезде арендаторов следует исключать из договора.

UA
Думаю зафиксировать цену это адекватное желание. Иначе может быть как с того львовского примера, когда арендатор поднимает $ цену в два раза на следующий месяц.
hume
 
Повідомлень: 8504
З нами з: 27.12.12
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Думаю в условиях войны пункт о невозврате залога при досрочном выезде арендаторов следует исключать из договора.

UA
Думаю зафиксировать цену это адекватное желание. Иначе может быть как с того львовского примера, когда арендатор поднимает $ цену в два раза на следующий месяц.

Є два типа орендарів.
Біженці, яки не розуміють скільки вони будут змушені сидіти в евакуації.
Ті, хто вирішив змінити умови проживання, та зафіксувати низьку ціну.
Коли він здає другим, ризикуючи отримати збитки заради стабільності, чому їм, свідомо орендуючи в умовах воєнного стану, не взяти на на себе зустрічні ризики?
Коли першим - ніхто нічого нікому не винен. Вони можуть виїхати через два тижні, він може підняти ціну в два рази через місяць, коли ринок відскочить від дна. Інакше це гра у одні ворота, контракт з фіксованою ціною, який може у деяку мить розірвати тільки орендар.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8813
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:45

  Хомякоид написав: Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?

На словах домовились приблизно на 3 місяці або до кінця воєнного стану якщо він раніше закінчиться - там переглянемо або з'їдуть.

То дешева однушка де навіть прибирання нормально не доробили, людям не до того зараз. Щоб ви розуміли, там ракета прилітала ровно за 250м, я вже попрощався з об'єктом, але навіть шибки всі цілі в будинку, сусідній захистив.
Взагалі яб і за комуналку здавав, але поки що не можу собі дозволити таку розкіш.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 22.03.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 01:27

  zerocool написав:
  Хомякоид написав: Термін проговорювали ?
Якщо через місяць люди зїдуть ?
Що по чому не поділитись ?

На словах домовились приблизно на 3 місяці або до кінця воєнного стану якщо він раніше закінчиться - там переглянемо або з'їдуть.

То дешева однушка де навіть прибирання нормально не доробили, людям не до того зараз. Щоб ви розуміли, там ракета прилітала ровно за 250м, я вже попрощався з об'єктом, але навіть шибки всі цілі в будинку, сусідній захистив.
Взагалі яб і за комуналку здавав, але поки що не можу собі дозволити таку розкіш.


Київ ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2055 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2198219922002201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9789, 9790, 9791
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
97903 17755745
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 кві, 2022 21:23
antey1969
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.