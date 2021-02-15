Ага, ну тема ж про Київ. Порівняно з Харковом – зара майже мирне місто
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Додано: Вів 26 кві, 2022 02:28
Додано: Вів 26 кві, 2022 03:12
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:15
Чебаны парадиз перездался на 25% дешевле тому-же квартиранту до конца войны.
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:16
Чебаны парадиз перездался на 25% дешевле тому-же квартиранту до конца войны.
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:25
Ага, по Вєніку було як мінімум 3 прильоти потужних, це не рахуючи міномета пару разів.
Окрім Лобановського та Куренівки ще ж на Лісовій парі будинків, на Позняках біля Крушельницької, село Осокорки, і як мінімум пару на Борщазі + щось там ближче до КПІ. На Лук'янівці ніби житлові майже не постраждали, як і біля телецентру. За оф. даними десь 10+ будинків вимагає зносу чи реконструкції. Я сподіваюся, це вже не секретні дані)
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