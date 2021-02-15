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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2199220022012202
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 02:28

  Хомякоид написав: Київ ?
Ага, ну тема ж про Київ. Порівняно з Харковом – зара майже мирне місто
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 03:12

  zerocool написав:
  Хомякоид написав: Київ ?
Ага, ну тема ж про Київ. Порівняно з Харковом – зара майже мирне місто


Це шо Вєнік ?
Там памятаю ракету на Межевій посеред житлового кварталу.
Ну ще на Лобановського в новобудову.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:15

Дубль
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 26 кві, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:16

  Хомякоид написав:
  zerocool написав:
  Хомякоид написав: Київ ?
Ага, ну тема ж про Київ. Порівняно з Харковом – зара майже мирне місто


Це шо Вєнік ?
Там памятаю ракету на Межевій посеред житлового кварталу.
Ну ще на Лобановського в новобудову.


Чебаны парадиз перездался на 25% дешевле тому-же квартиранту до конца войны.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:25

  Хомякоид написав: Це шо Вєнік ?
Там памятаю ракету на Межевій посеред житлового кварталу.
Ну ще на Лобановського в новобудову.

Ага, по Вєніку було як мінімум 3 прильоти потужних, це не рахуючи міномета пару разів.
Окрім Лобановського та Куренівки ще ж на Лісовій парі будинків, на Позняках біля Крушельницької, село Осокорки, і як мінімум пару на Борщазі + щось там ближче до КПІ. На Лук'янівці ніби житлові майже не постраждали, як і біля телецентру. За оф. даними десь 10+ будинків вимагає зносу чи реконструкції. Я сподіваюся, це вже не секретні дані)
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ще на Оболоні. Неподалік від вулиці Озерна.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Нивки. По файне тауну и по хрущам прилетало из града
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:58

если кому интересно реальные кейсы

квартиранты срочно уехали в ЗУ, вещи остались в квартире, сказали в квартиру не собираются возвращаться, по согласованию с арендаторами все вещи упакованы в коробки в ожидании отмашки куда отправлять, в квартире заканчивается косметик, залоговая сумма остается у арендодателя

квартиранты срочно уехали в ЗУ, сейчас за границей, вещи остались в квартире, пока платят за коммуналь и 50% арендной платы

квартиранты уезжали в ЗУ и уже вернулись, за месяц отсутствия оплатили коммуналь и 50% арендной платы, сейчас 100%

квартиранты уехали в ЗУ, уже собираются возвращаться, за 2 месяца была оплата коммунали и 50% арендной платы, по возвращению 100%
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:если кому интересно реальные кейсы

квартиранты срочно уехали в ЗУ, вещи остались в квартире, сказали в квартиру не собираются возвращаться, по согласованию с арендаторами все вещи упакованы в коробки в ожидании отмашки куда отправлять, в квартире заканчивается косметик, залоговая сумма остается у арендодателя

квартиранты срочно уехали в ЗУ, сейчас за границей, вещи остались в квартире, пока платят за коммуналь и 50% арендной платы

квартиранты уезжали в ЗУ и уже вернулись, за месяц отсутствия оплатили коммуналь и 50% арендной платы, сейчас 100%

квартиранты уехали в ЗУ, уже собираются возвращаться, за 2 месяца была оплата коммунали и 50% арендной платы, по возвращению 100%
Я б сказав, дуже хороші кейси як на такі часи.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Согласен, очень неплохо иметь 100% от довоенных. У меня так вышло только по пригороду.
hume
 
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