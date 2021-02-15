Ага, ну тема ж про Київ. Порівняно з Харковом – зара майже мирне місто
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Додано: Вів 26 кві, 2022 02:28
Додано: Вів 26 кві, 2022 03:12
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:15
Дубль
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 26 кві, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:16
Чебаны парадиз перездался на 25% дешевле тому-же квартиранту до конца войны.
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:25
Ага, по Вєніку було як мінімум 3 прильоти потужних, це не рахуючи міномета пару разів.
Окрім Лобановського та Куренівки ще ж на Лісовій парі будинків, на Позняках біля Крушельницької, село Осокорки, і як мінімум пару на Борщазі + щось там ближче до КПІ. На Лук'янівці ніби житлові майже не постраждали, як і біля телецентру. За оф. даними десь 10+ будинків вимагає зносу чи реконструкції. Я сподіваюся, це вже не секретні дані)
Додано: Вів 26 кві, 2022 15:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ще на Оболоні. Неподалік від вулиці Озерна.
Додано: Вів 26 кві, 2022 17:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нивки. По файне тауну и по хрущам прилетало из града
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:58
если кому интересно реальные кейсы
квартиранты срочно уехали в ЗУ, вещи остались в квартире, сказали в квартиру не собираются возвращаться, по согласованию с арендаторами все вещи упакованы в коробки в ожидании отмашки куда отправлять, в квартире заканчивается косметик, залоговая сумма остается у арендодателя
квартиранты срочно уехали в ЗУ, сейчас за границей, вещи остались в квартире, пока платят за коммуналь и 50% арендной платы
квартиранты уезжали в ЗУ и уже вернулись, за месяц отсутствия оплатили коммуналь и 50% арендной платы, сейчас 100%
квартиранты уехали в ЗУ, уже собираются возвращаться, за 2 месяца была оплата коммунали и 50% арендной платы, по возвращению 100%
Додано: Вів 26 кві, 2022 21:16
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я б сказав, дуже хороші кейси як на такі часи.
Додано: Вів 26 кві, 2022 21:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Согласен, очень неплохо иметь 100% от довоенных. У меня так вышло только по пригороду.
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