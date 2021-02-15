Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
квартиранты срочно уехали в ЗУ, вещи остались в квартире, сказали в квартиру не собираются возвращаться, по согласованию с арендаторами все вещи упакованы в коробки в ожидании отмашки куда отправлять, в квартире заканчивается косметик, залоговая сумма остается у арендодателя
квартиранты срочно уехали в ЗУ, сейчас за границей, вещи остались в квартире, пока платят за коммуналь и 50% арендной платы
квартиранты уезжали в ЗУ и уже вернулись, за месяц отсутствия оплатили коммуналь и 50% арендной платы, сейчас 100%
квартиранты уехали в ЗУ, уже собираются возвращаться, за 2 месяца была оплата коммунали и 50% арендной платы, по возвращению 100%
квартирант у приятеля снимал модную квартиру за 500$ во Львове. Испугался войны и спешно сьехал за границу. Заехал мажор с Киева и подписал договор на год за 1500$ в мес.
Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", - додав він.
Прайс зазначив, що Держдепартамент постійно оцінює безпекову ситуацію в Україні.
Тема львівських квартирантів-мажорів вже піднімалась і була розкладена на молекули. Вкратці- мають багато грошей, то нехай СТРАЖДАЮТЬ... P.S. Питання посольств у Львові також було розглянуто. Це пшик.. Сотні підприємств, бізнесів, айтікомпаній переїхали на ЗУ та в процесі , а в планах ще більше...
roberto dark написав:Тема львівських квартирантів-мажорів вже піднімалась і була розкладена на молекули. Вкратці- мають багато грошей, то нехай СТРАЖДАЮТЬ... P.S. Питання посольств у Львові також було розглянуто. Це пшик.. Сотні підприємств, бізнесів, айтікомпаній переїхали на ЗУ та в процесі , а в планах ще більше...
Сенс у тому, що люди, які володіють інформацією, та виїхали напередодні війні, прямують до Києва. Мажори, яки виїхали пізніше, поодписують річні контракти за захмарною ціною.
DmitryK написав:піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.
Що заважало цім людям прибрати речі, віддати ключи та отримати заставу? Ніхто б не заперечував. Коли вони вирішили залишити речі, забронювати житло за собою, то повинні сплатити комунальні, та якусь частку оренди - може нуль, може половину, це усе питання домовленостей. Усі "біженці" з Києва, де ні одного дня не було реальної небезпеки, у порівнянні зі Сходом, мали достатньо часу на врегулювання цього питання.