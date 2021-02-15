RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2200220122022203
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:02

  Прохожий написав:если кому интересно реальные кейсы

квартиранты срочно уехали в ЗУ, вещи остались в квартире, сказали в квартиру не собираются возвращаться, по согласованию с арендаторами все вещи упакованы в коробки в ожидании отмашки куда отправлять, в квартире заканчивается косметик, залоговая сумма остается у арендодателя

квартиранты срочно уехали в ЗУ, сейчас за границей, вещи остались в квартире, пока платят за коммуналь и 50% арендной платы

квартиранты уезжали в ЗУ и уже вернулись, за месяц отсутствия оплатили коммуналь и 50% арендной платы, сейчас 100%

квартиранты уехали в ЗУ, уже собираются возвращаться, за 2 месяца была оплата коммунали и 50% арендной платы, по возвращению 100%


квартирант у приятеля снимал модную квартиру за 500$ во Львове. Испугался войны и спешно сьехал за границу. Заехал мажор с Киева и подписал договор на год за 1500$ в мес. 8)
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 04.06.19
Подякував: 218 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:квартирант у приятеля снимал модную квартиру за 500$ во Львове. Испугался войны и спешно сьехал за границу. Заехал мажор с Киева и подписал договор на год за 1500$ в мес.

Шкода мажора. Мажори теж люди.

Слідкуємо за переміщенням посольства США по Україні.
https://censor.net/ua/news/3337071/dypl ... epartament
Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства приїхали до Львова.

Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", - додав він.

Прайс зазначив, що Держдепартамент постійно оцінює безпекову ситуацію в Україні.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8816
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:41

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:квартирант у приятеля снимал модную квартиру за 500$ во Львове. Испугался войны и спешно сьехал за границу. Заехал мажор с Киева и подписал договор на год за 1500$ в мес.

Шкода мажора. Мажори теж люди.

Слідкуємо за переміщенням посольства США по Україні.
https://censor.net/ua/news/3337071/dypl ... epartament
Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства приїхали до Львова.

Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", - додав він.

Прайс зазначив, що Держдепартамент постійно оцінює безпекову ситуацію в Україні.

Тема львівських квартирантів-мажорів вже піднімалась і була розкладена на молекули.
Вкратці- мають багато грошей, то нехай СТРАЖДАЮТЬ...
P.S. Питання посольств у Львові також було розглянуто. Це пшик.. Сотні підприємств, бізнесів, айтікомпаній переїхали на ЗУ та в процесі , а в планах ще більше...
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 04.06.19
Подякував: 218 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.
DmitryK
 
Повідомлень: 919
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 23:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Тема львівських квартирантів-мажорів вже піднімалась і була розкладена на молекули.
Вкратці- мають багато грошей, то нехай СТРАЖДАЮТЬ...
P.S. Питання посольств у Львові також було розглянуто. Це пшик.. Сотні підприємств, бізнесів, айтікомпаній переїхали на ЗУ та в процесі , а в планах ще більше...

Сенс у тому, що люди, які володіють інформацією, та виїхали напередодні війні, прямують до Києва. Мажори, яки виїхали пізніше, подписують річні контракти за захмарною ціною.
  DmitryK написав:піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.

Що заважало цім людям прибрати речі, віддати ключи та отримати заставу? Ніхто б не заперечував. Коли вони вирішили залишити речі, забронювати житло за собою, то повинні сплатити комунальні, та якусь частку оренди - може нуль, може половину, це усе питання домовленостей.
Усі "біженці" з Києва, де ні одного дня не було реальної небезпеки у порівнянні зі Сходом, мали достатньо часу на врегулювання цього питання.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8816
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 00:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.

З договорами, що укладаються вже у стані воєнного часу – не так однозначно, але теж за бажання можно хапуг покарати.
Є окремі унікуми, які взагалі зараз купують нерухомість за безцінь, за умови після війни у нотаріуса змінити право власності. Так це все елементарно потім визнається нікчемним, і право власності не змінюється.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 22.03.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2200220122022203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9790, 9791, 9792
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
97910 17871082
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 22:28
Wisznia2021
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257456
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (83)
27.04.2022 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.