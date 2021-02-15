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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2201220222032204>
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:02

  Прохожий написав:если кому интересно реальные кейсы

квартиранты срочно уехали в ЗУ, вещи остались в квартире, сказали в квартиру не собираются возвращаться, по согласованию с арендаторами все вещи упакованы в коробки в ожидании отмашки куда отправлять, в квартире заканчивается косметик, залоговая сумма остается у арендодателя

квартиранты срочно уехали в ЗУ, сейчас за границей, вещи остались в квартире, пока платят за коммуналь и 50% арендной платы

квартиранты уезжали в ЗУ и уже вернулись, за месяц отсутствия оплатили коммуналь и 50% арендной платы, сейчас 100%

квартиранты уехали в ЗУ, уже собираются возвращаться, за 2 месяца была оплата коммунали и 50% арендной платы, по возвращению 100%


квартирант у приятеля снимал модную квартиру за 500$ во Львове. Испугался войны и спешно сьехал за границу. Заехал мажор с Киева и подписал договор на год за 1500$ в мес. 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:квартирант у приятеля снимал модную квартиру за 500$ во Львове. Испугался войны и спешно сьехал за границу. Заехал мажор с Киева и подписал договор на год за 1500$ в мес.

Шкода мажора. Мажори теж люди.

Слідкуємо за переміщенням посольства США по Україні.
https://censor.net/ua/news/3337071/dypl ... epartament
Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства приїхали до Львова.

Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", - додав він.

Прайс зазначив, що Держдепартамент постійно оцінює безпекову ситуацію в Україні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:41

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:квартирант у приятеля снимал модную квартиру за 500$ во Львове. Испугался войны и спешно сьехал за границу. Заехал мажор с Киева и подписал договор на год за 1500$ в мес.

Шкода мажора. Мажори теж люди.

Слідкуємо за переміщенням посольства США по Україні.
https://censor.net/ua/news/3337071/dypl ... epartament
Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства приїхали до Львова.

Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", - додав він.

Прайс зазначив, що Держдепартамент постійно оцінює безпекову ситуацію в Україні.

Тема львівських квартирантів-мажорів вже піднімалась і була розкладена на молекули.
Вкратці- мають багато грошей, то нехай СТРАЖДАЮТЬ...
P.S. Питання посольств у Львові також було розглянуто. Це пшик.. Сотні підприємств, бізнесів, айтікомпаній переїхали на ЗУ та в процесі , а в планах ще більше...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 23:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Тема львівських квартирантів-мажорів вже піднімалась і була розкладена на молекули.
Вкратці- мають багато грошей, то нехай СТРАЖДАЮТЬ...
P.S. Питання посольств у Львові також було розглянуто. Це пшик.. Сотні підприємств, бізнесів, айтікомпаній переїхали на ЗУ та в процесі , а в планах ще більше...

Сенс у тому, що люди, які володіють інформацією, та виїхали напередодні війні, прямують до Києва. Мажори, яки виїхали пізніше, подписують річні контракти за захмарною ціною.
  DmitryK написав:піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.

Що заважало цім людям прибрати речі, віддати ключи та отримати заставу? Ніхто б не заперечував. Коли вони вирішили залишити речі, забронювати житло за собою, то повинні сплатити комунальні, та якусь частку оренди - може нуль, може половину, це усе питання домовленостей.
Усі "біженці" з Києва, де ні одного дня не було реальної небезпеки у порівнянні зі Сходом, мали достатньо часу на врегулювання цього питання.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 00:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.

З договорами, що укладаються вже у стані воєнного часу – не так однозначно, але теж за бажання можно хапуг покарати.
Є окремі унікуми, які взагалі зараз купують нерухомість за безцінь, за умови після війни у нотаріуса змінити право власності. Так це все елементарно потім визнається нікчемним, і право власності не змінюється.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 03:08

  DmitryK написав:піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.

Вообще брать аренду? Завышать дно, но, имхо, разрешать людям пользоваться квартирой совсем бесплатно - арендодатель может таким образом заняться благотворительностью, но это не обязанность. А коммуналка, за отопление приходили счета с тремя нулями. Даже с точки зрения износа и необходимость ремонтов, вот мы на днях у себя поменяли унитаз и трубу к нему, которая текла, заплатили 9000 гривен. Хотя унитаз такой в эпицентре стоит от силы 2000 гривен.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 04:37

Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 06:50

  zerocool написав:До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.

З договорами, що укладаються вже у стані воєнного часу – не так однозначно, але теж за бажання можно хапуг покарати.
Є окремі унікуми, які взагалі зараз купують нерухомість за безцінь, за умови після війни у нотаріуса змінити право власності. Так це все елементарно потім визнається нікчемним, і право власності не змінюється.

Они-то могут, но арендодатель ровно так же имеет право все вещи квартиранта выставить на улицу (и перездать помещение другому арендатору) -- и точно так же любой суд будет на стороне арендодателя :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:05

  Bolt написав:Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.

Учитывая вот это:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/budte-vy-pr ... ilorussyu/
-- вполне могут и не пускать (ну или все мозги в процессе выклевать -- даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу).

А вы почему встречное предложение перевезти вещи каким-нить Aramex-ом почему не озвучили? :wink:
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