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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2201220222032204
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:19

  _hunter написав:
  Bolt написав:Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.

Учитывая вот это:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/budte-vy-pr ... ilorussyu/
-- вполне могут и не пускать (ну или все мозги в процессе выклевать -- даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу).

А вы почему встречное предложение перевезти вещи каким-нить Aramex-ом почему не озвучили? :wink:

Думал через автобус рейсовый передать. Но там пару системников и мониторов. Стремно как-то.
Если бы не мобилизация то сам бы в Краков сганял. До Ковида и так раз в месяц-полтора в Жешов на жопинг ездил, а там до Кракова всего 180км по А4.
Пы. СЫ. Глянул отзывы про Арамекс - мягко говоря не очень.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:39

  Bolt написав:
  _hunter написав:
  Bolt написав:Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.

Учитывая вот это:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/budte-vy-pr ... ilorussyu/
-- вполне могут и не пускать (ну или все мозги в процессе выклевать -- даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу).

А вы почему встречное предложение перевезти вещи каким-нить Aramex-ом почему не озвучили? :wink:

Думал через автобус рейсовый передать. Но там пару системников и мониторов. Стремно как-то.
Если бы не мобилизация то сам бы в Краков сганял. До Ковида и так раз в месяц-полтора в Жешов на жопинг ездил, а там до Кракова всего 180км по А4.
Пы. СЫ. Глянул отзывы про Арамекс - мягко говоря не очень.

Стремно? -- ну так озвучивайте арендаторам доступные варианты -- пусть выбирают. :roll:

Я же Aramex только в качестве примера привел: хотите FedEx-ом отправляйте (если он еще работает), хотите -- УкрПочтой...
_hunter
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zerocool написав:До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.

Ви не так це розумієте. Звільняє від штрафів, дає можливість розірвати договір до спливу терміну, але не звільняє від виконування обов'язків по договору.
Vlad442
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  #<1 ... 2201220222032204
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