RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2201220222032204
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:19

  _hunter написав:
  Bolt написав:Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.

Учитывая вот это:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/budte-vy-pr ... ilorussyu/
-- вполне могут и не пускать (ну или все мозги в процессе выклевать -- даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу).

А вы почему встречное предложение перевезти вещи каким-нить Aramex-ом почему не озвучили? :wink:

Думал через автобус рейсовый передать. Но там пару системников и мониторов. Стремно как-то.
Если бы не мобилизация то сам бы в Краков сганял. До Ковида и так раз в месяц-полтора в Жешов на жопинг ездил, а там до Кракова всего 180км по А4.
Пы. СЫ. Глянул отзывы про Арамекс - мягко говоря не очень.
Bolt
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:39

  Bolt написав:
  _hunter написав:
  Bolt написав:Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.

Учитывая вот это:
https://dpsu.gov.ua/ua/news/budte-vy-pr ... ilorussyu/
-- вполне могут и не пускать (ну или все мозги в процессе выклевать -- даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу).

А вы почему встречное предложение перевезти вещи каким-нить Aramex-ом почему не озвучили? :wink:

Думал через автобус рейсовый передать. Но там пару системников и мониторов. Стремно как-то.
Если бы не мобилизация то сам бы в Краков сганял. До Ковида и так раз в месяц-полтора в Жешов на жопинг ездил, а там до Кракова всего 180км по А4.
Пы. СЫ. Глянул отзывы про Арамекс - мягко говоря не очень.

Стремно? -- ну так озвучивайте арендаторам доступные варианты -- пусть выбирают. :roll:

Я же Aramex только в качестве примера привел: хотите FedEx-ом отправляйте (если он еще работает), хотите -- УкрПочтой...
_hunter
 
Повідомлень: 6649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zerocool написав:До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.

Ви не так це розумієте. Звільняє від штрафів, дає можливість розірвати договір до спливу терміну, але не звільняє від виконування обов'язків по договору.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8814
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Таких скидок еще не было: война кардинально изменила цены на аренду жилья в Киеве

https://www.unian.net/economics/finance ... viber_site
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:24

Bolt
Я передаю спец обученными людьми. Правда это не Киев обычно, туда на ЗУ новой почтой, а потом бусиком человек везёт. Их полно на олх и в группах городов где живут ваши бывшие квартиранты.
Но если платят аренду то пусть платят.
Да и уже давно не только рус и беларус не пускают.
PUnder
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.
prosecutor
 
Повідомлень: 253
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:42

  PUnder написав:\\\
Но если платят аренду то пусть платят.
\\\

Человек же пишет:
  Bolt написав:\\\ Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать.

-- упущенная выгода, все такое...
_hunter
 
Повідомлень: 6649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:30

  prosecutor написав:Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.

Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально
hume
 
Повідомлень: 8508
З нами з: 27.12.12
Подякував: 917 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2201220222032204
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9789, 9790, 9791
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
97902 17919790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 20:27
1973cc11
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160988
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257456
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3008)
27.04.2022 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.