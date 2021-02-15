Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.
А вы почему встречное предложение перевезти вещи каким-нить Aramex-ом почему не озвучили?
Думал через автобус рейсовый передать. Но там пару системников и мониторов. Стремно как-то. Если бы не мобилизация то сам бы в Краков сганял. До Ковида и так раз в месяц-полтора в Жешов на жопинг ездил, а там до Кракова всего 180км по А4. Пы. СЫ. Глянул отзывы про Арамекс - мягко говоря не очень.
Bolt написав:Списался по Вайберу со своими арендаторами беларусами, которые сбежали в Польшу. Таки остаются там работать, то есть не вернутся. Сказал им забирать вещи, они не знают как. Предложил, кому-то приехать. Говорят белорусов в Украину не пускают. (Хм?! Даже при наличии украинского ВНЖ и контракта на работу?! ) Короче скинули мне ещё за месяц(+залоговоя за месяц имеется) Могли бы мне по крайней мере предложить вещи, куда-то вывезти на хранение, чтобы я мог квартиру пересдать. Но заметил, что Л- логика не конек, ИТшников в отношениии всего, что не связано с работой.
А вы почему встречное предложение перевезти вещи каким-нить Aramex-ом почему не озвучили?
Думал через автобус рейсовый передать. Но там пару системников и мониторов. Стремно как-то. Если бы не мобилизация то сам бы в Краков сганял. До Ковида и так раз в месяц-полтора в Жешов на жопинг ездил, а там до Кракова всего 180км по А4. Пы. СЫ. Глянул отзывы про Арамекс - мягко говоря не очень.
Стремно? -- ну так озвучивайте арендаторам доступные варианты -- пусть выбирают.
Я же Aramex только в качестве примера привел: хотите FedEx-ом отправляйте (если он еще работает), хотите -- УкрПочтой...
zerocool написав:До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.
Ви не так це розумієте. Звільняє від штрафів, дає можливість розірвати договір до спливу терміну, але не звільняє від виконування обов'язків по договору.
Bolt Я передаю спец обученными людьми. Правда это не Киев обычно, туда на ЗУ новой почтой, а потом бусиком человек везёт. Их полно на олх и в группах городов где живут ваши бывшие квартиранты. Но если платят аренду то пусть платят. Да и уже давно не только рус и беларус не пускают.
prosecutor написав:Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.
Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально
prosecutor написав:Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.
Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально
Так и есть. Если снимать за 1000 долларов в месяц вообще нет смысла покупать. Окупаемость 40 лет. Лучше ща эти деньги купить 10 квартир и сдавать их по 400 баксов.
В сегменте до 20 000 тысяч скидка средняя 25%. Но. Много людей в Киев вообще не вернутся. Поэтому дорожать аренда вряд ли будет. Учитывая навес квартир.
PUnder написав:Bolt Я передаю спец обученными людьми. Правда это не Киев обычно, туда на ЗУ новой почтой, а потом бусиком человек везёт. Их полно на олх и в группах городов где живут ваши бывшие квартиранты. Но если платят аренду то пусть платят. Да и уже давно не только рус и беларус не пускают.