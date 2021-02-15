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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2202220322042205
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:57

  prosecutor написав:
  hume написав:
  prosecutor написав:Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.

Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально


Так и есть. Если снимать за 1000 долларов в месяц вообще нет смысла покупать. Окупаемость 40 лет. Лучше ща эти деньги купить 10 квартир и сдавать их по 400 баксов.

В сегменте до 20 000 тысяч скидка средняя 25%. Но. Много людей в Киев вообще не вернутся. Поэтому дорожать аренда вряд ли будет. Учитывая навес квартир.


Навес квартир который покроет потребность разбитых городов (Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсонск обл, Донецк, Луганск и тд
xio13
 
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