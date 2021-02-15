prosecutor написав:hume написав:
Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально
Так и есть. Если снимать за 1000 долларов в месяц вообще нет смысла покупать. Окупаемость 40 лет. Лучше ща эти деньги купить 10 квартир и сдавать их по 400 баксов.
В сегменте до 20 000 тысяч скидка средняя 25%. Но. Много людей в Киев вообще не вернутся. Поэтому дорожать аренда вряд ли будет. Учитывая навес квартир.
Навес квартир который покроет потребность разбитых городов (Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсонск обл, Донецк, Луганск и тд