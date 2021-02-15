RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2202220322042205
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:57

  prosecutor написав:
  hume написав:
  prosecutor написав:Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.

Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально


Так и есть. Если снимать за 1000 долларов в месяц вообще нет смысла покупать. Окупаемость 40 лет. Лучше ща эти деньги купить 10 квартир и сдавать их по 400 баксов.

В сегменте до 20 000 тысяч скидка средняя 25%. Но. Много людей в Киев вообще не вернутся. Поэтому дорожать аренда вряд ли будет. Учитывая навес квартир.


Навес квартир который покроет потребность разбитых городов (Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсонск обл, Донецк, Луганск и тд
xio13
 
Повідомлень: 646
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хио13

Вряд ли. Тут интересная ситуация с Днепром вышла. Сотни тысяч людей переехали с Луганской и Донецкой области, да и с Харьковской тоже. Одно время был дефицит квартир. Сейчас этой проблемы нет. Город забит до отказа народом.

Да и с Украины много людей уедет как только откроют выезд для мужчин. Уедут безвозратно.

ООН прогнозирует 12 млн беженцев. Да и в РФ уже больше 1 млн людей вывезли.
prosecutor
 
Повідомлень: 255
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:49

  prosecutor написав:Хио13
Да и с Украины много людей уедет как только откроют выезд для мужчин. Уедут безвозратно.

ООН прогнозирует 12 млн беженцев. Да и в РФ уже больше 1 млн людей вывезли.

Ой-ой, всьо пропало) 12 млн - це прогноз у сумі по переміщених, включаючи ТПО. Зараз за даними ООН виїхало 5, прогнозують максимум до 8.3, після істотна частина повернеться, але поки що складно називати цифри. З РФ теж повернем думаю майже всіх, головне потім хвіртку прикрутить.

Після війни роботи що добре оплачується буде дохера, з'явиться помітний потік у зворотному напрямку. Зараз багато з тих хто виїхав - вже ниють що життя дороге і загальний рівень сильно впав. Наступного тижня ще пару знайомих сімей повертаються, без знання мови та з запасами що тануть – дуже сумно там їм.

А тим більше по Києву, проїхався кілька днів по всьому місту - людей практично як і раніше. Дуже багато приїхали з Харкова, Запоріжжя, Миколаєва і тп, і швидше за все залишаться. За комуналку +100 баксів вже точно квартир не буде.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 22.03.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2202220322042205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9789, 9790, 9791
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
97903 17923312
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 кві, 2022 13:29
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.