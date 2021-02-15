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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:57
prosecutor написав: hume написав: prosecutor написав:
Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.
Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально
Так и есть. Если снимать за 1000 долларов в месяц вообще нет смысла покупать. Окупаемость 40 лет. Лучше ща эти деньги купить 10 квартир и сдавать их по 400 баксов.
В сегменте до 20 000 тысяч скидка средняя 25%. Но. Много людей в Киев вообще не вернутся. Поэтому дорожать аренда вряд ли будет. Учитывая навес квартир.
Навес квартир который покроет потребность разбитых городов (Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсонск обл, Донецк, Луганск и тд
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xio13
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:49
prosecutor написав:
Хио13
Да и с Украины много людей уедет как только откроют выезд для мужчин. Уедут безвозратно.
ООН прогнозирует 12 млн беженцев. Да и в РФ уже больше 1 млн людей вывезли.
Ой-ой, всьо пропало) 12 млн - це прогноз у сумі по переміщених, включаючи ТПО. Зараз за даними ООН виїхало 5, прогнозують максимум до 8.3, після істотна частина повернеться, але поки що складно називати цифри. З РФ теж повернем думаю майже всіх, головне потім хвіртку прикрутить.
Після війни роботи що добре оплачується буде дохера, з'явиться помітний потік у зворотному напрямку. Зараз багато з тих хто виїхав - вже ниють що життя дороге і загальний рівень сильно впав. Наступного тижня ще пару знайомих сімей повертаються, без знання мови та з запасами що тануть – дуже сумно там їм.
А тим більше по Києву, проїхався кілька днів по всьому місту - людей практично як і раніше. Дуже багато приїхали з Харкова, Запоріжжя, Миколаєва і тп, і швидше за все залишаться. За комуналку +100 баксів вже точно квартир не буде.
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zerocool
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:34
hxbbgaf написав: DmitryK написав:
піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.
Вообще брать аренду? Завышать дно, но, имхо, разрешать людям пользоваться квартирой совсем бесплатно - арендодатель может таким образом заняться благотворительностью, но это не обязанность. А коммуналка, за отопление приходили счета с тремя нулями. Даже с точки зрения износа и необходимость ремонтов, вот мы на днях у себя поменяли унитаз и трубу к нему, которая текла, заплатили 9000 гривен. Хотя унитаз такой в эпицентре стоит от силы 2000 гривен.
Это что 300 евро ? Цена как в Германии, я не шучу.
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Хомякоид
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