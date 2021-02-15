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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:57
prosecutor написав: hume написав: prosecutor написав:
Знакомый снял на новопечерских липках 3ку за 1000 долларов, без риелторов. Арендодаторы говорят, что сдавали за 2000 долларов до войны.
Учитывая стоимость квартир в новолипках и соответствующий ремонт сдавать и за 2000 уе не сильно выгодно. Самые существенные скидки в сегментах, которые начинаются с 1 куе. Думаю цены в старых домах с арендой до 10 кгрн и новострои до 20 кгрн пострадали минимально
Так и есть. Если снимать за 1000 долларов в месяц вообще нет смысла покупать. Окупаемость 40 лет. Лучше ща эти деньги купить 10 квартир и сдавать их по 400 баксов.
В сегменте до 20 000 тысяч скидка средняя 25%. Но. Много людей в Киев вообще не вернутся. Поэтому дорожать аренда вряд ли будет. Учитывая навес квартир.
Навес квартир который покроет потребность разбитых городов (Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсонск обл, Донецк, Луганск и тд
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xio13
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:49
prosecutor написав:
Хио13
Да и с Украины много людей уедет как только откроют выезд для мужчин. Уедут безвозратно.
ООН прогнозирует 12 млн беженцев. Да и в РФ уже больше 1 млн людей вывезли.
Ой-ой, всьо пропало) 12 млн - це прогноз у сумі по переміщених, включаючи ТПО. Зараз за даними ООН виїхало 5, прогнозують максимум до 8.3, після істотна частина повернеться, але поки що складно називати цифри. З РФ теж повернем думаю майже всіх, головне потім хвіртку прикрутить.
Після війни роботи що добре оплачується буде дохера, з'явиться помітний потік у зворотному напрямку. Зараз багато з тих хто виїхав - вже ниють що життя дороге і загальний рівень сильно впав. Наступного тижня ще пару знайомих сімей повертаються, без знання мови та з запасами що тануть – дуже сумно там їм.
А тим більше по Києву, проїхався кілька днів по всьому місту - людей практично як і раніше. Дуже багато приїхали з Харкова, Запоріжжя, Миколаєва і тп, і швидше за все залишаться. За комуналку +100 баксів вже точно квартир не буде.
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zerocool
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:34
hxbbgaf написав: DmitryK написав:
піпець, одні мародери на гілці. знімати оренду з людей що змушені були виїхати це дно.
Вообще брать аренду? Завышать дно, но, имхо, разрешать людям пользоваться квартирой совсем бесплатно - арендодатель может таким образом заняться благотворительностью, но это не обязанность. А коммуналка, за отопление приходили счета с тремя нулями. Даже с точки зрения износа и необходимость ремонтов, вот мы на днях у себя поменяли унитаз и трубу к нему, которая текла, заплатили 9000 гривен. Хотя унитаз такой в эпицентре стоит от силы 2000 гривен.
Это что 300 евро ? Цена как в Германии, я не шучу.
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Хомякоид
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Додано: Сер 27 кві, 2022 22:14
zerocool написав:
А тим більше по Києву, проїхався кілька днів по всьому місту - людей практично як і раніше. Дуже багато приїхали з Харкова, Запоріжжя, Миколаєва і тп, і швидше за все залишаться. За комуналку +100 баксів вже точно квартир не буде.
Коли буде не гірше ніж зараз, то не буде.
На вулицях багато людей, бо їм нічого робити. Погода хороша, гуляють, мало хто зараз працює, особливо серед біженців.
Для мене індикатор це парковка, та світ у вікнах. Повернулось не багато людей. При тому що чим модніший ЖК, тим менш заселений. Я маю враження (чисто суб'єктивне), що у модних мешкає зараз 30% довоенного населення, у економі 50, у свокобетоні 70. Ціни оренди відновились пропроційно.
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Vlad442
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