Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:во первых не все так хорошо знают рынок как вы, во вторых к любым словам желательны подкрепления фактами. Здесь (или на валютной ветке не помню) были мысли что нарот покупает только хлеб. 16к имхо не есть дешево для военного времени. Учитывая что большинство переселенцев все же хотят и материально готовы жить бесплатно. Пока такая возможность есть (школы, общаги, дома культуры), но если эта лавочка закроется, дешевое жильё выгребут за 2 минуты.
Так как раз для тех, кто рынка не знает -- и придумали риэлторов -- не понял упрека??? Аналогично не понял что именно фактами нужно подрепить: что в Малых хрюковницах хаты десятилетиями пустыми стоят?
16к -- может и не есть (и то от города зависит), а вот 10-ка уже маловатенько... Ну и сама объява странная (но тут, опять же -- риэлтор им поможет) -- нужно "жилье", нужен "дом" -- сколько метров/комнат им нужно?
Ну и кстати: тренд по "одной точке" -- не строится
_hunter написав:Ну и кстати: тренд по "одной точке" -- не строится
а по вашим постам строится)))
Так а я на постройку трендов и не претендую Но не хочу спорить: видите по одному сообщению тренд -- пусть будет тренд. Я же вижу людей, которые вырвались с Херсона и впервые попали на рынок (недвижимости) -- и понятия не имеют что и как тут работают. Не проблема: получат контакты "проверенных риелторов" -- оценят свои возможности/обновят хотелки -- вот тогда и будет тренд...
Успіх написав:Ехххххх..... - а по селах стільки хат пустує... - заходи і живи ЗАДАРМА!)))
- але ж тут роботи нема?
Так бери клаптик землі і впахуй - буде і хліб і до хліба...
І от тут якраз і впираємось в стінку "впахуй"! - а впахувати хочуть лише одиниці...
Так що все просто - хочеш цивілізації і менше впахувати - то тут і житло коштує овердокуя)) А якщо навпаки - глуш і впахувати по-максимуму - то тут і житло задешево/задарма!
Для впахуй на куске земли нужно иметь ресурсы на то чтобы его засеять и обрабатывать. Опять же, не всякая секретутка и не всякий фитнестренер сумеет там работать результативно （помним о кухарке, управляющей государством）. Это уже не говоря о четкой уверенности, что именно ты соберешь урожай. Ты, а не пуйло, и не Мыкола, который получил в наследство и бросил эту хатку 15 лет назад. Успихы к примеру покупали в свое время кавалирки, но отнудь не развалюхи в ипенях на земле.