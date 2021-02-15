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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2204220522062207
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55

  vitaliian написав: вопрос лишь в том готовы ли переселенцы возвращаться к натуральному хозяйству, обеспечивать их гуманитаркой и привычным ассортиментом атбшных товаров в селе некому и затратно.

Говорят гламурные телочки с силиконовыми губами в общественном транспорте замечены.
Морщатся, но едут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:100% от довоенных цен это больше похоже на ненаучную фантастику.

В бюджетному сегменті у знайомого - взагалі нічого не мінялося, орендарі не виїзджали, платили як завжди, знижок не було
Faceless
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  #<1 ... 2204220522062207
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