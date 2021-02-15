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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55
vitaliian написав:
вопрос лишь в том готовы ли переселенцы возвращаться к натуральному хозяйству, обеспечивать их гуманитаркой и привычным ассортиментом атбшных товаров в селе некому и затратно.
Говорят гламурные телочки с силиконовыми губами в общественном транспорте замечены.
Морщатся, но едут.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:07
UA написав:
100% от довоенных цен это больше похоже на ненаучную фантастику.
В бюджетному сегменті у знайомого - взагалі нічого не мінялося, орендарі не виїзджали, платили як завжди, знижок не було
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Faceless
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:31
Faceless написав: UA написав:
100% от довоенных цен это больше похоже на ненаучную фантастику.
В бюджетному сегменті у знайомого - взагалі нічого не мінялося, орендарі не виїзджали, платили як завжди, знижок не було
Хорошие арендаторы.
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UA
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:54
Успіх написав:
Ехххххх..... - а по селах стільки хат пустує... - заходи і живи ЗАДАРМА!)))
У пригороді нічого не пустує, все зайнято, окрім непридатного до житла, де нема ні опалення, ні води. Не усі зможуть рубати дрова по посадкам, та топити, чи таскати воду з колодца.
Навіть якщо пустує, це не значить, що можно вибити двері, та заїхати. Треба ще хазяїна розшукати, та спитати дозвіл.
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Vlad442
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:57
vitaliian написав: Успіх написав:
Тобто тренд такий, що БІЛЬШІСТЬ хоче знімати/орендувати на час війни, але пізніше - хочуть обов'язково повертатись у своє?
Тобто, дуже мало таких людей, що хочуть купити/поселитись на тривалий час(на 10р+) на ЗУ?
скорее всего эти явления "военный форс-мажор" который не стоит воспринимать как движение рынка.
Згоден. Більшість планує невдовзі повернуться додому. Тренди будемо рахувати, коли війна закінчиться. Якщо буде що рахувати.
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Vlad442
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Додано: Чет 28 кві, 2022 13:16
Faceless написав: UA написав:
100% от довоенных цен это больше похоже на ненаучную фантастику.
В бюджетному сегменті у знайомого - взагалі нічого не мінялося, орендарі не виїзджали, платили як завжди, знижок не було
бюджетный сегмент. никуда не сьезжали, но платят 50% и коммуналку
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adeges
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Додано: Суб 30 кві, 2022 15:00
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vitaliian
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Додано: Суб 30 кві, 2022 16:29
Vlad442 написав:
Тренди будемо рахувати, коли війна закінчиться. Якщо буде що рахувати.
Ось тут я з вами згоден. Усі ці прогнози про те ЯК БУДЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ - ЦЕ ВСЕ ТІЛЬКИ ВОЛОГІ МРІЇ деяких форумчан. Потрібно в кінці кінців жителям столиці змиритись з тим, що прийдеться воювати із ворогом роками ( навіть якщо і не в гарячій фазі) та ЗНАЧНІЙ більшості населення існувати фактично в режимі виживання.
Слід почати ЖИТИ СЬОГОДНІШНИМ ДНЕМ. В такому разі квартири в оренду за комуналь в Києві (який час від часу будуть обстрілювати крилатими ракетами) - стане звичайною нормою.
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roberto dark
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Додано: Суб 30 кві, 2022 21:36
roberto dark написав: Vlad442 написав:
Тренди будемо рахувати, коли війна закінчиться. Якщо буде що рахувати.
Ось тут я з вами згоден. Усі ці прогнози про те ЯК БУДЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ - ЦЕ ВСЕ ТІЛЬКИ ВОЛОГІ МРІЇ деяких форумчан. Потрібно в кінці кінців жителям столиці змиритись з тим, що прийдеться воювати із ворогом роками ( навіть якщо і не в гарячій фазі) та ЗНАЧНІЙ більшості населення існувати фактично в режимі виживання.
Слід почати ЖИТИ СЬОГОДНІШНИМ ДНЕМ. В такому разі квартири в оренду за комуналь в Києві (який час від часу будуть обстрілювати крилатими ракетами) - стане звичайною нормою.
За коммуналку квартиры будут стоять пустыми.
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