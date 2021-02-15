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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2204220522062207
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55

  vitaliian написав: вопрос лишь в том готовы ли переселенцы возвращаться к натуральному хозяйству, обеспечивать их гуманитаркой и привычным ассортиментом атбшных товаров в селе некому и затратно.

Говорят гламурные телочки с силиконовыми губами в общественном транспорте замечены.
Морщатся, но едут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:100% от довоенных цен это больше похоже на ненаучную фантастику.

В бюджетному сегменті у знайомого - взагалі нічого не мінялося, орендарі не виїзджали, платили як завжди, знижок не було
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:31

  Faceless написав:
  UA написав:100% от довоенных цен это больше похоже на ненаучную фантастику.

В бюджетному сегменті у знайомого - взагалі нічого не мінялося, орендарі не виїзджали, платили як завжди, знижок не було

Хорошие арендаторы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Ехххххх..... - а по селах стільки хат пустує... - заходи і живи ЗАДАРМА!)))

У пригороді нічого не пустує, все зайнято, окрім непридатного до житла, де нема ні опалення, ні води. Не усі зможуть рубати дрова по посадкам, та топити, чи таскати воду з колодца.
Навіть якщо пустує, це не значить, що можно вибити двері, та заїхати. Треба ще хазяїна розшукати, та спитати дозвіл.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:57

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тобто тренд такий, що БІЛЬШІСТЬ хоче знімати/орендувати на час війни, але пізніше - хочуть обов'язково повертатись у своє?
Тобто, дуже мало таких людей, що хочуть купити/поселитись на тривалий час(на 10р+) на ЗУ?

скорее всего эти явления "военный форс-мажор" который не стоит воспринимать как движение рынка.

Згоден. Більшість планує невдовзі повернуться додому. Тренди будемо рахувати, коли війна закінчиться. Якщо буде що рахувати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:16

  Faceless написав:
  UA написав:100% от довоенных цен это больше похоже на ненаучную фантастику.

В бюджетному сегменті у знайомого - взагалі нічого не мінялося, орендарі не виїзджали, платили як завжди, знижок не було


бюджетный сегмент. никуда не сьезжали, но платят 50% и коммуналку
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:00

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... MMo8v.html

Такие варианты Есть в Буче по 6к
Все что дешевле совкошлак с мебелью из 80х годов

В Киеве за шлак хотят 3к

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... Ow40P.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:29

  Vlad442 написав: Тренди будемо рахувати, коли війна закінчиться. Якщо буде що рахувати.

Ось тут я з вами згоден. Усі ці прогнози про те ЯК БУДЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ - ЦЕ ВСЕ ТІЛЬКИ ВОЛОГІ МРІЇ деяких форумчан. Потрібно в кінці кінців жителям столиці змиритись з тим, що прийдеться воювати із ворогом роками ( навіть якщо і не в гарячій фазі) та ЗНАЧНІЙ більшості населення існувати фактично в режимі виживання.
Слід почати ЖИТИ СЬОГОДНІШНИМ ДНЕМ. В такому разі квартири в оренду за комуналь в Києві (який час від часу будуть обстрілювати крилатими ракетами) - стане звичайною нормою.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 21:36

  roberto dark написав:
  Vlad442 написав: Тренди будемо рахувати, коли війна закінчиться. Якщо буде що рахувати.

Ось тут я з вами згоден. Усі ці прогнози про те ЯК БУДЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ - ЦЕ ВСЕ ТІЛЬКИ ВОЛОГІ МРІЇ деяких форумчан. Потрібно в кінці кінців жителям столиці змиритись з тим, що прийдеться воювати із ворогом роками ( навіть якщо і не в гарячій фазі) та ЗНАЧНІЙ більшості населення існувати фактично в режимі виживання.
Слід почати ЖИТИ СЬОГОДНІШНИМ ДНЕМ. В такому разі квартири в оренду за комуналь в Києві (який час від часу будуть обстрілювати крилатими ракетами) - стане звичайною нормою.


За коммуналку квартиры будут стоять пустыми.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 22:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Ось тут я з вами згоден. Усі ці прогнози про те ЯК БУДЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ - ЦЕ ВСЕ ТІЛЬКИ ВОЛОГІ МРІЇ деяких форумчан.

Це більш стосується міст ЗУ. Зараз вони мають величезний профіт, але так буде не завжди.
  roberto dark написав:Потрібно в кінці кінців жителям столиці змиритись з тим, що прийдеться воювати із ворогом роками ( навіть якщо і не в гарячій фазі) та ЗНАЧНІЙ більшості населення існувати фактично в режимі виживання.
Слід почати ЖИТИ СЬОГОДНІШНИМ ДНЕМ. В такому разі квартири в оренду за комуналь в Києві (який час від часу будуть обстрілювати крилатими ракетами) - стане звичайною нормою.

Ми воюємо з 14 року, з лютого 15 не у гарячій фазі.
Щодо ракет, так у Харкові люди зараз шашлики у дворах жарять під Градами, та з собачками та пивом гуляють. Тут же раз у місяць якісь пару крилатих ракет на вісь Київ... До Львова та Одеси летить не менше.
Vlad442
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