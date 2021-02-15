Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 01:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
Додано: Нед 01 тра, 2022 02:34
Ізраїль обстрілюють вже третій десяток років і припиняти не збираються. Нагадати, скільки коштує там нерухомість?
Всі хто злякався ті поїхали спочатку, тепер сальдо зворотне, їдуть назад.
Без ленд-лізу було б дуже жорстко, це так. Але тепер навантаження з виробництва техніки, боєприпасів тощо - з економіки практично знято. І перемогу це наблизило дуже відчутно. А свиногорія витрачає на війну за різними оцінками від 600 млн до 1 млрд $ НА ДЕНЬ. Навіть за найоптимістичнішої оцінки їм тупо не вистачить грошей на кілька місяців такого замісу.
Війна може бути ще довго, але інтенсивності такої й близько не буде, ми взагалі з 2014 року у стані війни за фактом - це не заважало зростати економіці, іноді навіть навпаки.
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