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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2205220622072208
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 01:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 02:34

  roberto dark написав:квартири в оренду за комуналь в Києві (який час від часу будуть обстрілювати крилатими ракетами)

Ізраїль обстрілюють вже третій десяток років і припиняти не збираються. Нагадати, скільки коштує там нерухомість?
Всі хто злякався ті поїхали спочатку, тепер сальдо зворотне, їдуть назад.

Без ленд-лізу було б дуже жорстко, це так. Але тепер навантаження з виробництва техніки, боєприпасів тощо - з економіки практично знято. І перемогу це наблизило дуже відчутно. А свиногорія витрачає на війну за різними оцінками від 600 млн до 1 млрд $ НА ДЕНЬ. Навіть за найоптимістичнішої оцінки їм тупо не вистачить грошей на кілька місяців такого замісу.

Війна може бути ще довго, але інтенсивності такої й близько не буде, ми взагалі з 2014 року у стані війни за фактом - це не заважало зростати економіці, іноді навіть навпаки.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 05:29

  zerocool написав:Але тепер навантаження з виробництва техніки, боєприпасів тощо - з економіки практично знято
а нагрузка на обеспечение армии, топливо, логистика, питание, выплаты солдатам, выплаты беженцем?! Зачем этот самообман.
  zerocool написав:А свиногорія витрачає на війну за різними оцінками від 600 млн до 1 млрд $ НА ДЕНЬ.
а наши убытки какие, знаете? 9-10 млрд$ В ДЕНЬ. Ух легче от того что на РФ 1 ярд.

  vitaliian написав:Зображення
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  #<1 ... 2205220622072208
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