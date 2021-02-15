Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 01:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
Додано: Нед 01 тра, 2022 02:34
Ізраїль обстрілюють вже третій десяток років і припиняти не збираються. Нагадати, скільки коштує там нерухомість?
Всі хто злякався ті поїхали спочатку, тепер сальдо зворотне, їдуть назад.
Без ленд-лізу було б дуже жорстко, це так. Але тепер навантаження з виробництва техніки, боєприпасів тощо - з економіки практично знято. І перемогу це наблизило дуже відчутно. А свиногорія витрачає на війну за різними оцінками від 600 млн до 1 млрд $ НА ДЕНЬ. Навіть за найоптимістичнішої оцінки їм тупо не вистачить грошей на кілька місяців такого замісу.
Війна може бути ще довго, але інтенсивності такої й близько не буде, ми взагалі з 2014 року у стані війни за фактом - це не заважало зростати економіці, іноді навіть навпаки.
Додано: Нед 01 тра, 2022 05:29
а нагрузка на обеспечение армии, топливо, логистика, питание, выплаты солдатам, выплаты беженцем?! Зачем этот самообман.
а наши убытки какие, знаете? 9-10 млрд$ В ДЕНЬ. Ух легче от того что на РФ 1 ярд.
Додано: Нед 01 тра, 2022 06:33
Тут на форумі деколи наводять приклад Ізраїлю, в контексті воюючої держави та рівня життя, але це абсолютно НЕПРИПУСТИМО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ.
Ізраїль порівняно із своїми палестинськими сусідами або тією ж самою "хезболою" зі сторони Лівану, являється надпотужним гегемоном як в економічному так і у військовому сенсі.
Звичайно поодинокі теракти і обстріли примітивними ракетами, які збиваються найсучаснішим ПВО, час від часу - це НЕПРИЄМНО. Але порівняно з тим, що прилітає на Україну, то це як "укус комара".
Тому і вплив цих військових конфліктів на економіки країн не можна порівнювати взагалі. В Україні тільки за 2 місяці падіння ВВП біля 50%. В Рашці ніби щось біля 10% і хто би там що не казав, немає ні дефолту , ні хліба по карткам, ні краху рубля і в помині. А це ще може продовжуватись довгий час, бо путлер поміняв помилкову стратегію бліцкригу на "удушення" і поки "товстий худне, то худий..." самі знаєте що
Додано: Нед 01 тра, 2022 06:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:11
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:13
Львів - не столиця Україні і тому НІКОЛИ НЕ БУДЕ ГОЛОВНОЮ ЦІЛЛЮ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ рашистами, а спротив місцевого населення там буде НАЙМОГУТНІШИЙ, бо це вам не Херсон, куди заходили ворожі війська майже без бою.
Що вже там порівнювати кордони Польщі під Львовом і рашки під Харьковом, а звідси і РИЗИКИ. В Ізраїлі також є таке місто біля Палестини( Шдерот ). Хто в ньому мріє жити і які там ціни на нерухомість (самі розумієте, але ж і там якось живуть, купують, орендують. Питання тільки наскільки дешевше?).
Додано: Нед 01 тра, 2022 08:59
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:02
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