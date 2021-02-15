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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2206220722082209>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 01:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 02:34

  roberto dark написав:квартири в оренду за комуналь в Києві (який час від часу будуть обстрілювати крилатими ракетами)

Ізраїль обстрілюють вже третій десяток років і припиняти не збираються. Нагадати, скільки коштує там нерухомість?
Всі хто злякався ті поїхали спочатку, тепер сальдо зворотне, їдуть назад.

Без ленд-лізу було б дуже жорстко, це так. Але тепер навантаження з виробництва техніки, боєприпасів тощо - з економіки практично знято. І перемогу це наблизило дуже відчутно. А свиногорія витрачає на війну за різними оцінками від 600 млн до 1 млрд $ НА ДЕНЬ. Навіть за найоптимістичнішої оцінки їм тупо не вистачить грошей на кілька місяців такого замісу.

Війна може бути ще довго, але інтенсивності такої й близько не буде, ми взагалі з 2014 року у стані війни за фактом - це не заважало зростати економіці, іноді навіть навпаки.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 05:29

  zerocool написав:Але тепер навантаження з виробництва техніки, боєприпасів тощо - з економіки практично знято
а нагрузка на обеспечение армии, топливо, логистика, питание, выплаты солдатам, выплаты беженцем?! Зачем этот самообман.
  zerocool написав:А свиногорія витрачає на війну за різними оцінками від 600 млн до 1 млрд $ НА ДЕНЬ.
а наши убытки какие, знаете? 9-10 млрд$ В ДЕНЬ. Ух легче от того что на РФ 1 ярд.

  vitaliian написав:Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 06:33

Тут на форумі деколи наводять приклад Ізраїлю, в контексті воюючої держави та рівня життя, але це абсолютно НЕПРИПУСТИМО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ.

Ізраїль порівняно із своїми палестинськими сусідами або тією ж самою "хезболою" зі сторони Лівану, являється надпотужним гегемоном як в економічному так і у військовому сенсі.

Звичайно поодинокі теракти і обстріли примітивними ракетами, які збиваються найсучаснішим ПВО, час від часу - це НЕПРИЄМНО. Але порівняно з тим, що прилітає на Україну, то це як "укус комара".

Тому і вплив цих військових конфліктів на економіки країн не можна порівнювати взагалі. В Україні тільки за 2 місяці падіння ВВП біля 50%. В Рашці ніби щось біля 10% і хто би там що не казав, немає ні дефолту , ні хліба по карткам, ні краху рубля і в помині. А це ще може продовжуватись довгий час, бо путлер поміняв помилкову стратегію бліцкригу на "удушення" і поки "товстий худне, то худий..." самі знаєте що :!:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 06:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Тут же раз у місяць якісь пару крилатих ракет на вісь Київ... До Львова та Одеси летить не менше.

Нагадайте на скільки кацапи 26 лютого були близко до Києві, і відповідно до Львова та Одеси?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:11

  zerocool написав:Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.


Приїзджі ?
В Чабанах перездав за 6 до кінця війни.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:13

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Тут же раз у місяць якісь пару крилатих ракет на вісь Київ... До Львова та Одеси летить не менше.

Нагадайте на скільки кацапи 26 лютого були близко до Києві, і відповідно до Львова та Одеси?

Львів - не столиця Україні і тому НІКОЛИ НЕ БУДЕ ГОЛОВНОЮ ЦІЛЛЮ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ рашистами, а спротив місцевого населення там буде НАЙМОГУТНІШИЙ, бо це вам не Херсон, куди заходили ворожі війська майже без бою.

Що вже там порівнювати кордони Польщі під Львовом і рашки під Харьковом, а звідси і РИЗИКИ. В Ізраїлі також є таке місто біля Палестини( Шдерот ). Хто в ньому мріє жити і які там ціни на нерухомість :? (самі розумієте, але ж і там якось живуть, купують, орендують. Питання тільки наскільки дешевше?). :cry:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:59

  Хомякоид написав: В Чабанах перездав за 6 до кінця війни.

А сколько было до войны?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:02

  UA написав:
  Хомякоид написав: В Чабанах перездав за 6 до кінця війни.

А сколько было до войны?


8 тыс. было всегда, даже в ковидный жестяк.
Один и тот же сьемщик ужо 7 лет.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 01 тра, 2022 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:57

  zerocool написав:Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.

Скільки вона коштувала до війни?
Здали біженцям на короткий термін, чи зафіксували ціну?

Цікавлюсь сегментом 5 (бо в других нема такої чистої картини). Попит є, люди повертаються, біженці їдуть, квартири зникають з реклами, але стрибка цін не очікую. Зараз ситуація, коли не так багато пропозицій. Багато квартир зайнято речами орендарів, багато власників виїхало. Коли ці квартири вийдуть на ринок, тоді буде більш зрозуміло. Велика частка житла у столиці була під оренду. Чи буде сумірний попит у післявоєнних економічних реаліях, невідомо.
Vlad442
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