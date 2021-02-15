Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 01:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
Додано: Нед 01 тра, 2022 02:34
Ізраїль обстрілюють вже третій десяток років і припиняти не збираються. Нагадати, скільки коштує там нерухомість?
Всі хто злякався ті поїхали спочатку, тепер сальдо зворотне, їдуть назад.
Без ленд-лізу було б дуже жорстко, це так. Але тепер навантаження з виробництва техніки, боєприпасів тощо - з економіки практично знято. І перемогу це наблизило дуже відчутно. А свиногорія витрачає на війну за різними оцінками від 600 млн до 1 млрд $ НА ДЕНЬ. Навіть за найоптимістичнішої оцінки їм тупо не вистачить грошей на кілька місяців такого замісу.
Війна може бути ще довго, але інтенсивності такої й близько не буде, ми взагалі з 2014 року у стані війни за фактом - це не заважало зростати економіці, іноді навіть навпаки.
Додано: Нед 01 тра, 2022 05:29
а нагрузка на обеспечение армии, топливо, логистика, питание, выплаты солдатам, выплаты беженцем?! Зачем этот самообман.
а наши убытки какие, знаете? 9-10 млрд$ В ДЕНЬ. Ух легче от того что на РФ 1 ярд.
Додано: Нед 01 тра, 2022 06:33
Тут на форумі деколи наводять приклад Ізраїлю, в контексті воюючої держави та рівня життя, але це абсолютно НЕПРИПУСТИМО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ.
Ізраїль порівняно із своїми палестинськими сусідами або тією ж самою "хезболою" зі сторони Лівану, являється надпотужним гегемоном як в економічному так і у військовому сенсі.
Звичайно поодинокі теракти і обстріли примітивними ракетами, які збиваються найсучаснішим ПВО, час від часу - це НЕПРИЄМНО. Але порівняно з тим, що прилітає на Україну, то це як "укус комара".
Тому і вплив цих військових конфліктів на економіки країн не можна порівнювати взагалі. В Україні тільки за 2 місяці падіння ВВП біля 50%. В Рашці ніби щось біля 10% і хто би там що не казав, немає ні дефолту , ні хліба по карткам, ні краху рубля і в помині. А це ще може продовжуватись довгий час, бо путлер поміняв помилкову стратегію бліцкригу на "удушення" і поки "товстий худне, то худий..." самі знаєте що
Додано: Нед 01 тра, 2022 06:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:11
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:13
Львів - не столиця Україні і тому НІКОЛИ НЕ БУДЕ ГОЛОВНОЮ ЦІЛЛЮ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ рашистами, а спротив місцевого населення там буде НАЙМОГУТНІШИЙ, бо це вам не Херсон, куди заходили ворожі війська майже без бою.
Що вже там порівнювати кордони Польщі під Львовом і рашки під Харьковом, а звідси і РИЗИКИ. В Ізраїлі також є таке місто біля Палестини( Шдерот ). Хто в ньому мріє жити і які там ціни на нерухомість (самі розумієте, але ж і там якось живуть, купують, орендують. Питання тільки наскільки дешевше?).
Додано: Нед 01 тра, 2022 08:59
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:02
8 тыс. было всегда, даже в ковидный жестяк.
Один и тот же сьемщик ужо 7 лет.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 01 тра, 2022 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 тра, 2022 10:57
Скільки вона коштувала до війни?
Здали біженцям на короткий термін, чи зафіксували ціну?
Цікавлюсь сегментом 5 (бо в других нема такої чистої картини). Попит є, люди повертаються, біженці їдуть, квартири зникають з реклами, але стрибка цін не очікую. Зараз ситуація, коли не так багато пропозицій. Багато квартир зайнято речами орендарів, багато власників виїхало. Коли ці квартири вийдуть на ринок, тоді буде більш зрозуміло. Велика частка житла у столиці була під оренду. Чи буде сумірний попит у післявоєнних економічних реаліях, невідомо.
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