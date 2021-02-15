roberto dark написав:Тут на форумі деколи наводять приклад Ізраїлю, в контексті воюючої держави та рівня життя, але це абсолютно НЕПРИПУСТИМО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ.
Ізраїль порівняно із своїми палестинськими сусідами або тією ж самою "хезболою" зі сторони Лівану, являється надпотужним гегемоном як в економічному так і у військовому сенсі.
Звичайно поодинокі теракти і обстріли примітивними ракетами, які збиваються найсучаснішим ПВО, час від часу - це НЕПРИЄМНО. Але порівняно з тим, що прилітає на Україну, то це як "укус комара".
Тому і вплив цих військових конфліктів на економіки країн не можна порівнювати взагалі. В Україні тільки за 2 місяці падіння ВВП біля 50%. В Рашці ніби щось біля 10% і хто би там що не казав, немає ні дефолту , ні хліба по карткам, ні краху рубля і в помині. А це ще може продовжуватись довгий час, бо путлер поміняв помилкову стратегію бліцкригу на "удушення" і поки "товстий худне, то худий..." самі знаєте що
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.