|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 01 тра, 2022 11:04
roberto dark написав:
Тут на форумі деколи наводять приклад Ізраїлю, в контексті воюючої держави та рівня життя, але це абсолютно НЕПРИПУСТИМО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ.
Ізраїль порівняно із своїми палестинськими сусідами або тією ж самою "хезболою" зі сторони Лівану, являється надпотужним гегемоном як в економічному так і у військовому сенсі.
Звичайно поодинокі теракти і обстріли примітивними ракетами, які збиваються найсучаснішим ПВО, час від часу - це НЕПРИЄМНО. Але порівняно з тим, що прилітає на Україну, то це як "укус комара".
Тому і вплив цих військових конфліктів на економіки країн не можна порівнювати взагалі. В Україні тільки за 2 місяці падіння ВВП біля 50%. В Рашці ніби щось біля 10% і хто би там що не казав, немає ні дефолту , ні хліба по карткам, ні краху рубля і в помині. А це ще може продовжуватись довгий час, бо путлер поміняв помилкову стратегію бліцкригу на "удушення" і поки "товстий худне, то худий..." самі знаєте що
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8824
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1996 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 тра, 2022 12:26
Vlad442 написав:
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і "дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 тра, 2022 12:54
roberto dark написав: Vlad442 написав:
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і
"дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.
На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6712
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 01 тра, 2022 13:16
_hunter написав: roberto dark написав: Vlad442 написав:
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і
"дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.
На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...
Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки, системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе
, а не танки та літаки (для максимально ефективної оборони). Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього браття європейці, уявляючи собі між Україною та Західною Європою умовну прірву, і надіючись ніби війна пройде мимо їх благополучного життя. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Нед 01 тра, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 тра, 2022 13:20
roberto dark написав:
Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе
, а не танки та літаки. Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього.. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Вже, так розумію, наратив про "за щастя здати(зняти) квартиру у Києві "за комуналь", для Вас втратив свою актуальність?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 тра, 2022 13:33
roberto dark написав:
Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки, системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе, а не танки та літаки (для максимально ефективної оборони). Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього браття європейці, уявляючи собі між Україною та Західною Європою умовну прірву, і надіючись ніби війна пройде мимо їх благополучного життя. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Україні давали озброєння для полупартизаньськой війни, та боїв у містах, не стільки щоб ми перемогли (вважалось, що окупація України це питання тижнів), скільки щоб нанесли більший урон ворогу. Ніхто не мог уявити, що ЗСУ здатні перемагати у відкритому бою. Коли це усвідомили, почалось постачання актуальної зброї.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8824
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1996 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|98006
|17975434
|
|
|1008
|2161185
|
|
|138
|257480
|
|