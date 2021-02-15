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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2206220722082209
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:04

  roberto dark написав:Тут на форумі деколи наводять приклад Ізраїлю, в контексті воюючої держави та рівня життя, але це абсолютно НЕПРИПУСТИМО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ.

Ізраїль порівняно із своїми палестинськими сусідами або тією ж самою "хезболою" зі сторони Лівану, являється надпотужним гегемоном як в економічному так і у військовому сенсі.

Звичайно поодинокі теракти і обстріли примітивними ракетами, які збиваються найсучаснішим ПВО, час від часу - це НЕПРИЄМНО. Але порівняно з тим, що прилітає на Україну, то це як "укус комара".

Тому і вплив цих військових конфліктів на економіки країн не можна порівнювати взагалі. В Україні тільки за 2 місяці падіння ВВП біля 50%. В Рашці ніби щось біля 10% і хто би там що не казав, немає ні дефолту , ні хліба по карткам, ні краху рубля і в помині. А це ще може продовжуватись довгий час, бо путлер поміняв помилкову стратегію бліцкригу на "удушення" і поки "товстий худне, то худий..." самі знаєте що :!:

Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:26

  Vlad442 написав:Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.

"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і "дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:54

  roberto dark написав:
  Vlad442 написав:Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.

"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і "дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.

На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:16

  _hunter написав:
  roberto dark написав:
  Vlad442 написав:Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.

"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і "дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.

На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...

Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки, системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе, а не танки та літаки (для максимально ефективної оборони). Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього браття європейці, уявляючи собі між Україною та Західною Європою умовну прірву, і надіючись ніби війна пройде мимо їх благополучного життя. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 01 тра, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:20

  roberto dark написав:Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе, а не танки та літаки. Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього.. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.

Вже, так розумію, наратив про "за щастя здати(зняти) квартиру у Києві "за комуналь", для Вас втратив свою актуальність? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки, системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе, а не танки та літаки (для максимально ефективної оборони). Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього браття європейці, уявляючи собі між Україною та Західною Європою умовну прірву, і надіючись ніби війна пройде мимо їх благополучного життя. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.

Україні давали озброєння для полупартизаньськой війни, та боїв у містах, не стільки щоб ми перемогли (вважалось, що окупація України це питання тижнів), скільки щоб нанесли більший урон ворогу. Ніхто не мог уявити, що ЗСУ здатні перемагати у відкритому бою. Коли це усвідомили, почалось постачання актуальної зброї.
Vlad442
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