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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 01 тра, 2022 11:04
roberto dark написав:
Тут на форумі деколи наводять приклад Ізраїлю, в контексті воюючої держави та рівня життя, але це абсолютно НЕПРИПУСТИМО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ.
Ізраїль порівняно із своїми палестинськими сусідами або тією ж самою "хезболою" зі сторони Лівану, являється надпотужним гегемоном як в економічному так і у військовому сенсі.
Звичайно поодинокі теракти і обстріли примітивними ракетами, які збиваються найсучаснішим ПВО, час від часу - це НЕПРИЄМНО. Але порівняно з тим, що прилітає на Україну, то це як "укус комара".
Тому і вплив цих військових конфліктів на економіки країн не можна порівнювати взагалі. В Україні тільки за 2 місяці падіння ВВП біля 50%. В Рашці ніби щось біля 10% і хто би там що не казав, немає ні дефолту , ні хліба по карткам, ні краху рубля і в помині. А це ще може продовжуватись довгий час, бо путлер поміняв помилкову стратегію бліцкригу на "удушення" і поки "товстий худне, то худий..." самі знаєте що
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
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Vlad442
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Додано: Нед 01 тра, 2022 12:26
Vlad442 написав:
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і "дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.
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roberto dark
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Додано: Нед 01 тра, 2022 12:54
roberto dark написав: Vlad442 написав:
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і
"дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.
На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...
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Додано: Нед 01 тра, 2022 13:16
_hunter написав: roberto dark написав: Vlad442 написав:
Зараз я (і не тільки я) розцінюю напад на Україну, як напад на Європу. Воюють українці, але на війну працює європейська та американська економіки. Від зброї та бензину, до фінансового забезпечення. Україна частина Європи, а Європа гегемон серед сусідів.
"Твої б слова та богу в вуха" як то кажуть. Як би ще ті браття європейці зброю вчасно давали, та не стару "радянську" і
"дай за дай" то ціни би їм не було. В мене особисто більше надія як раз на американців та англосаксів.
На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...
Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки, системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе
, а не танки та літаки (для максимально ефективної оборони). Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього браття європейці, уявляючи собі між Україною та Західною Європою умовну прірву, і надіючись ніби війна пройде мимо їх благополучного життя. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Нед 01 тра, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 13:20
roberto dark написав:
Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе
, а не танки та літаки. Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього.. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Вже, так розумію, наратив про "за щастя здати(зняти) квартиру у Києві "за комуналь", для Вас втратив свою актуальність?
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Додано: Нед 01 тра, 2022 13:33
roberto dark написав:
Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки, системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе, а не танки та літаки (для максимально ефективної оборони). Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього браття європейці, уявляючи собі між Україною та Західною Європою умовну прірву, і надіючись ніби війна пройде мимо їх благополучного життя. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Україні давали озброєння для полупартизаньськой війни, та боїв у містах, не стільки щоб ми перемогли (вважалось, що окупація України це питання тижнів), скільки щоб нанесли більший урон ворогу. Ніхто не мог уявити, що ЗСУ здатні перемагати у відкритому бою. Коли це усвідомили, почалось постачання актуальної зброї.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 13:45
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Україні в першу чергу потрібні були як раз пушки, системи залпового вогню і тисячі дронів комікадзе, а не танки та літаки (для максимально ефективної оборони). Але їх НЕ ДАВАЛИ до останнього браття європейці, уявляючи собі між Україною та Західною Європою умовну прірву, і надіючись ніби війна пройде мимо їх благополучного життя. На профільній гілці диванні експерти цього мабуть не писали.
Україні давали озброєння для полупартизаньськой війни, та боїв у містах, не стільки щоб ми перемогли (вважалось, що окупація України це питання тижнів), скільки щоб нанесли більший урон ворогу. Ніхто не мог уявити, що ЗСУ здатні перемагати у відкритому бою. Коли це
усвідомили, почалось постачання актуальної зброї.
Ось бачте, поки НЕ УСВІДОМИЛИ...А ви кажете, що Україна та ЗАХІДНА Європа ЄДИНІ. Воювати за Україну поки що вони не збираються.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:02
_hunter написав:
На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...
І це вже багато разів обговорювали, під артилерію зараз навчаються 6 днів у прискореному режимі, на складніших системах ППО до 2 тижнів, ось найважче - це пілоти винищувачів зі зрозумілих причин, там до кількох місяців треба. Але все реально.
vitaliian написав:
а нагрузка на обеспечение армии, топливо, логистика, питание, выплаты солдатам, выплаты беженцем?! Зачем этот самообман.
Ви трохи не в темі, виплати та інше – це копійки в порівнянні з рештою, це 10-20%. Основні гроші на війні йдуть на боєприпаси та виробництво складної техніки та авіації.
vitaliian написав:
а наши убытки какие, знаете? 9-10 млрд$ В ДЕНЬ. Ух легче от того что на РФ 1 ярд.
То я вказав чисто витрати на війну, у ворога ці цифри в рази більші, особливо тепер. Зараховувати туди ж руйнацію інфраструктури – не зовсім коректно.
Щодо ВВП, звичайно та країна, на території якої йдуть бойові дії, страждає набагато більше. Але в 10% я теж не вірю, за умов повного енергетичного ембарго це може бути і до 50%, десь такий відсоток у них становить енергоскладова, і до 80-90% державного бюджету - держава просто розвалиться. Плюс відновлення нашого ВВП зі зрозумілих причин буде набагато швидшим.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:06
Vlad442 написав: zerocool написав:
Здав сьогодні 1к на Позняках за 5к, від метро далеко.
Попит у принципі є і ще який - люди продовжують приїжджати з неспокійніших регіонів, плюс кажуть у Києві набагато більше шанс знайти роботу тим, хто її втратив.
Скільки вона коштувала до війни?
Здали біженцям на короткий термін, чи зафіксували ціну?
До цього була 7к хоча збиралися піднімати до реальніших 8. Загалом знижка 20% ще нормально, я думаю дійде і до 50%.
Поки що умовно зафіксували "до кінця війни", ну як завжди.
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