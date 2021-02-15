Додано: Нед 01 тра, 2022 14:02

_hunter написав: На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее... На профильной ветке обсуждалось: под несоветскую -- нужно переучиваться. И если с пушками там грубо говоря "взял новые таблицы -- да пулят" с теми же танками, не говоря уже про авиацию -- все гараздо сложнее...

vitaliian написав: а нагрузка на обеспечение армии, топливо, логистика, питание, выплаты солдатам, выплаты беженцем?! Зачем этот самообман. а нагрузка на обеспечение армии, топливо, логистика, питание, выплаты солдатам, выплаты беженцем?! Зачем этот самообман.

vitaliian написав: а наши убытки какие, знаете? 9-10 млрд$ В ДЕНЬ. Ух легче от того что на РФ 1 ярд. а наши убытки какие, знаете? 9-10 млрд$ В ДЕНЬ. Ух легче от того что на РФ 1 ярд.

І це вже багато разів обговорювали, під артилерію зараз навчаються 6 днів у прискореному режимі, на складніших системах ППО до 2 тижнів, ось найважче - це пілоти винищувачів зі зрозумілих причин, там до кількох місяців треба. Але все реально.Ви трохи не в темі, виплати та інше – це копійки в порівнянні з рештою, це 10-20%. Основні гроші на війні йдуть на боєприпаси та виробництво складної техніки та авіації.То я вказав чисто витрати на війну, у ворога ці цифри в рази більші, особливо тепер. Зараховувати туди ж руйнацію інфраструктури – не зовсім коректно.Щодо ВВП, звичайно та країна, на території якої йдуть бойові дії, страждає набагато більше. Але в 10% я теж не вірю, за умов повного енергетичного ембарго це може бути і до 50%, десь такий відсоток у них становить енергоскладова, і до 80-90% державного бюджету - держава просто розвалиться. Плюс відновлення нашого ВВП зі зрозумілих причин буде набагато швидшим.