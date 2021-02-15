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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2207220822092210
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 16:58

  zerocool написав:До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.

З договорами, що укладаються вже у стані воєнного часу – не так однозначно, але теж за бажання можно хапуг покарати.
Є окремі унікуми, які взагалі зараз купують нерухомість за безцінь, за умови після війни у нотаріуса змінити право власності. Так це все елементарно потім визнається нікчемним, і право власності не змінюється.

Вы не владеете полной инфой. Они могут ВРЕМЕННО не платить, ноиуслуга то ежемесячно оказывается по предоставлению помещения и задолженность растет. После окончания ВП она должна быть сразу погашена.
andreisinelnik1977
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 09:15

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/q-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/?currency=UAH&search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc

Одесский бульвар возле Чабаны-парадиз, разброс це просто поражает.
Смарт стартует от 4700 грн. до однухи 45 метров за 16 000
Это по всем коплексам такое шатание ? Кто в лес кто по дрова
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 04 тра, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей, за один день сдал две своих квартиры с фиксацией цены на полгода
1) 2 комнатная 60 квадратов р-н палац Украина (без счетчиков тепла) - 12000 грн плюс коммунальные
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Так что рынок есть, главное наша победа на кацапскими мразями и все будет Украина)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:13

  cherchiltank написав:Вести с полей, за один день сдал две своих квартиры с фиксацией цены на полгода
1) 2 комнатная 60 квадратов р-н палац Украина (без счетчиков тепла) - 12000 грн плюс коммунальные
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Так что рынок есть, главное наша победа на кацапскими мразями и все будет Украина)


Как то совсем не дорого.
Мне кажеться до войны было минимум в 1.5 раза дороже ?
Портрет покупателей не опишите ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

До войны было 2к - 14000, 1к - 15000, можно и сейчас сдать дороже, но я ж не мародёр) арендаторы один парень и семья с ребёнком, все без животных
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:20

  cherchiltank написав:2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные

Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:23

  UA написав:
  cherchiltank написав:2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные

Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.

В Тетрісі однушки по 10 тис? Навіть зараз такої казки не буде.
Ніби на Республіканському більше нічого немає, крім Тетрісу і Роялу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:19

  Faceless написав:
  UA написав:Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.

В Тетрісі однушки по 10 тис? Навіть зараз такої казки не буде.
Ніби на Республіканському більше нічого немає, крім Тетрісу і Роялу

Что ещё есть на Олимпийской с счетчиком тепла?
Или человек имеет ввиду домовой счетчик тепла которым оборудовано 90% домов в Киеве?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 20:17

  Faceless написав:
  UA написав:
  cherchiltank написав:2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные

Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.

В Тетрісі однушки по 10 тис? Навіть зараз такої казки не буде.
Ніби на Республіканському більше нічого немає, крім Тетрісу і Роялу


Здается мне, в конксте гражданской обороны и ввиду того, что обстрелы с кацапстана могут прилетать в любой момент любого года, то есть смысл ограничить этажность нового и восстановление разрушенного 5-ю этажами.
Товарищ хрущев был куда как дальновидней никонова.
rjkz
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  #<1 ... 2207220822092210
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