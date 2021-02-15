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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 03 тра, 2022 16:58
zerocool написав:
До речі, про договора. Військові дії - це найкласичніший форс-мажор, і за законом він звільняє від цивільно-правової відповідальності. Тобто квартиранти, що поїхали - цілком можуть і нічого не платити, і будь-який суд буде на їхньому боці.
З договорами, що укладаються вже у стані воєнного часу – не так однозначно, але теж за бажання можно хапуг покарати.
Є окремі унікуми, які взагалі зараз купують нерухомість за безцінь, за умови після війни у нотаріуса змінити право власності. Так це все елементарно потім визнається нікчемним, і право власності не змінюється.
Вы не владеете полной инфой. Они могут ВРЕМЕННО не платить, ноиуслуга то ежемесячно оказывается по предоставлению помещения и задолженность растет. После окончания ВП она должна быть сразу погашена.
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andreisinelnik1977
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Додано: Сер 04 тра, 2022 09:15
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Сер 04 тра, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 тра, 2022 16:01
Вести с полей, за один день сдал две своих квартиры с фиксацией цены на полгода
1) 2 комнатная 60 квадратов р-н палац Украина (без счетчиков тепла) - 12000 грн плюс коммунальные
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Так что рынок есть, главное наша победа на кацапскими мразями и все будет Украина)
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cherchiltank
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Додано: Сер 04 тра, 2022 20:13
cherchiltank написав:
Вести с полей, за один день сдал две своих квартиры с фиксацией цены на полгода
1) 2 комнатная 60 квадратов р-н палац Украина (без счетчиков тепла) - 12000 грн плюс коммунальные
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Так что рынок есть, главное наша победа на кацапскими мразями и все будет Украина)
Как то совсем не дорого.
Мне кажеться до войны было минимум в 1.5 раза дороже ?
Портрет покупателей не опишите ?
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Хомякоид
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Додано: Сер 04 тра, 2022 21:18
До войны было 2к - 14000, 1к - 15000, можно и сейчас сдать дороже, но я ж не мародёр) арендаторы один парень и семья с ребёнком, все без животных
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cherchiltank
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Додано: Чет 05 тра, 2022 17:20
cherchiltank написав:
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион
(есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
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UA
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Додано: Чет 05 тра, 2022 17:23
UA написав: cherchiltank написав:
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион
(есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
В Тетрісі однушки по 10 тис? Навіть зараз такої казки не буде.
Ніби на Республіканському більше нічого немає, крім Тетрісу і Роялу
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Faceless
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:19
Faceless написав: UA написав:
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
В Тетрісі однушки по 10 тис? Навіть зараз такої казки не буде.
Ніби на Республіканському більше нічого немає, крім Тетрісу і Роялу
Что ещё есть на Олимпийской с счетчиком тепла?
Или человек имеет ввиду домовой счетчик тепла которым оборудовано 90% домов в Киеве?
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Додано: Чет 05 тра, 2022 20:17
Faceless написав: UA написав: cherchiltank написав:
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион
(есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
В Тетрісі однушки по 10 тис? Навіть зараз такої казки не буде.
Ніби на Республіканському більше нічого немає, крім Тетрісу і Роялу
Здается мне, в конксте гражданской обороны и ввиду того, что обстрелы с кацапстана могут прилетать в любой момент любого года, то есть смысл ограничить этажность нового и восстановление разрушенного 5-ю этажами.
Товарищ хрущев был куда как дальновидней никонова.
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