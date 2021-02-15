|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:58
UA написав: cherchiltank написав:
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион
(есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
Напротив тетриса, деловая 2 б, есть счетчики тепла, знаю что сдал дёшево, зато быстро)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:52
cherchiltank написав: UA написав: cherchiltank написав:
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион
(есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
Напротив тетриса, деловая 2 б, есть счетчики тепла, знаю что сдал дёшево, зато быстро)
сколько потом придётся вложить после квартирантов?
-
Акробат
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9
- З нами з: 02.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:13
Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:58
cherchiltank написав:
Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)
Созвонился (точнее списался) с проверенными уборщицами.
Одна в Кракове, другая в Гааге
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6699
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1366 раз.
- Подякували: 1625 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|98157
|18031513
|
П'ят 06 тра, 2022 21:54
UA
|
|1008
|2161661
|
|
|138
|257500
|
|