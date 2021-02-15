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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2208220922102211
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:58

  UA написав:
  cherchiltank написав:2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные

Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.

Напротив тетриса, деловая 2 б, есть счетчики тепла, знаю что сдал дёшево, зато быстро)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:52

  cherchiltank написав:
  UA написав:
  cherchiltank написав:2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион (есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные

Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.

Напротив тетриса, деловая 2 б, есть счетчики тепла, знаю что сдал дёшево, зато быстро)

сколько потом придётся вложить после квартирантов? :roll:
Акробат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:13

Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:58

  cherchiltank написав:Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)

Созвонился (точнее списался) с проверенными уборщицами.
Одна в Кракове, другая в Гааге :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 07:51

  UA написав:
  cherchiltank написав:Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)

Созвонился (точнее списался) с проверенными уборщицами.
Одна в Кракове, другая в Гааге :mrgreen:

Дистанционнвя уборка?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:55

  Investor_K написав:
  UA написав:Созвонился (точнее списался) с проверенными уборщицами.
Одна в Кракове, другая в Гааге :mrgreen:

Дистанционнвя уборка?

Не думаю, что в Киеве у них сейчас будет много заказов, а в ЕС хоть кормят.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 12:01

  Andrey2512 написав:Господа, реально найти 1 к до 8к грн? Направляюсь на службу. Район Соломенский, Голосеевский. С обычным жилым ремонтом.

Или все начинает снова дорожать?

Реально.
Можливо, в інших районах міста - запросто.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 01:00

  Andrey2512 написав:Господа, реально найти 1 к до 8к грн? Направляюсь на службу. Район Соломенский, Голосеевский. С обычным жилым ремонтом.

Или все начинает снова дорожать?

Запросто. От 5тыс достаточно много неплохих вариантов
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:29

Из общения с потенциальным арендатором.
Человек искал искал 1к в модных МОПах, в сегменте который до войны стоил 900-1100 у.е Говорит сейчас такое предлагают за 17-25 кгрн.
Пока он щелкал клювом (искал получше и подешевле) нормальные варианты до 20 кгрн разобрали.
Рынок аренды жив, просто на других ценовых уровнях.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:38

  UA написав:Из общения с потенциальным арендатором.
Человек искал искал 1к в модных МОПах, в сегменте который до войны стоил 900-1100 у.е Говорит сейчас такое предлагают за 17-25 кгрн.
Пока он щелкал клювом (искал получше и подешевле) нормальные варианты до 20 кгрн разобрали.
Рынок аренды жив, просто на других ценовых уровнях.


-30% и порядок!
Investor_K
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