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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:58
UA написав: cherchiltank написав:
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион
(есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
Напротив тетриса, деловая 2 б, есть счетчики тепла, знаю что сдал дёшево, зато быстро)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:52
cherchiltank написав: UA написав: cherchiltank написав:
2) 1 комнатная студия 45 квадратов р-н республиканский стадион
(есть счётчик тепла) - 10000 грн плюс коммунальные
Это Тетрис?
Royal Tower однишки большего размера.
Напротив тетриса, деловая 2 б, есть счетчики тепла, знаю что сдал дёшево, зато быстро)
сколько потом придётся вложить после квартирантов?
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Акробат
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:13
Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:58
cherchiltank написав:
Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)
Созвонился (точнее списался) с проверенными уборщицами.
Одна в Кракове, другая в Гааге
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UA
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Додано: Суб 07 тра, 2022 07:51
UA написав: cherchiltank написав:
Уборка 2500 вычту с квартирантов, обычно у меня -3 года арендаторы живут, ремонт после каждого квартиранта не делаю)
Созвонился (точнее списался) с проверенными уборщицами.
Одна в Кракове, другая в Гааге
Дистанционнвя уборка?
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Investor_K
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Додано: Суб 07 тра, 2022 11:55
Investor_K написав: UA написав:
Созвонился (точнее списался) с проверенными уборщицами.
Одна в Кракове, другая в Гааге
Дистанционнвя уборка?
Не думаю, что в Киеве у них сейчас будет много заказов, а в ЕС хоть кормят.
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UA
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:01
Andrey2512 написав:
Господа, реально найти 1 к до 8к грн? Направляюсь на службу. Район Соломенский, Голосеевский. С обычным жилым ремонтом.
Или все начинает снова дорожать?
Реально.
Можливо, в інших районах міста - запросто.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 01:00
Andrey2512 написав:
Господа, реально найти 1 к до 8к грн? Направляюсь на службу. Район Соломенский, Голосеевский. С обычным жилым ремонтом.
Или все начинает снова дорожать?
Запросто. От 5тыс достаточно много неплохих вариантов
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:29
Из общения с потенциальным арендатором.
Человек искал искал 1к в модных МОПах, в сегменте который до войны стоил 900-1100 у.е Говорит сейчас такое предлагают за 17-25 кгрн.
Пока он щелкал клювом (искал получше и подешевле) нормальные варианты до 20 кгрн разобрали.
Рынок аренды жив, просто на других ценовых уровнях.
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UA
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:38
UA написав:
Из общения с потенциальным арендатором.
Человек искал искал 1к в модных МОПах, в сегменте который до войны стоил 900-1100 у.е Говорит сейчас такое предлагают за 17-25 кгрн.
Пока он щелкал клювом (искал получше и подешевле) нормальные варианты до 20 кгрн разобрали.
Рынок аренды жив, просто на других ценовых уровнях.
-30% и порядок!
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Investor_K
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